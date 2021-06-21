İmza için son tur!

Şu ana kadar taraflar 4-5 defa görüştü ama net bir anlaşma yaplaımadı. Yalçın ile yönetim bu hafta da görüşmelere devam edecek. Yine imzalar atılmazsa siyah-beyazlılar hoca arayacak
Beşiktaş'ın başında sonmaçına 18Mayıs'ta TürkiyeKupası finalindeki Antalya karşılaşmasıylaçıkan, sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erenSergen Yalçın sadece 21 gündür takımdan uzak. Ancak siyah-beyazlı renklere gönül verenler, sezonu çifte kupayla kapatan hocanın bir an önce imzayı atmasını ve yeni sezon için planlamalara başlanmasını bekliyor. Sürecin uzaması taraftarı yeni sezon planlamasınıngecikmesi nedeniyle endişelendiriyor ancak hem Yalçın hem de yönetim cephesi imzaların atılacağı konusunda rahat.
GÖRÜŞMELER 36 GÜNDÜR SÜRÜYOR
48 yaşındaki hoca her fırsatta sözleşmenin formalite olduğunu söylüyor, Başkan Ahmet Nur Çebi ise Yalçın'la yapacakları imzada sözleşmenin bir kağıt parçasından ibaret olduğunu dile getiriyor. Taraflar aradan geçen 36 günlük süreçte anlaşma sağlayamadı. Gerek Asbaşkan Emre Kocadağile Sergen Yalçın, gerekse Başkan veYalçın hem yüz yüze hem de telefon aracılığıylagörüşmelerini sürdürüyor. Bugün ya da yarın kesinleşmesi beklenen anlaşmada taraflar orta yolu bulmaya çalışıyor. Eğer imzalaratılmazsa Beşiktaş, hoca arayışına girecek.
TARAFLAR ARASINDA5 MİLYON FARK VAR 1-BEŞİKTAŞ'A ilk geldiğinde para konuşmayıp söylenen rakama imza atan Sergen Yalçın, sezonu çifte kupayla kapatmasının verdiği güçle bu kez ücrette daha iyi bir miktar istiyor.
Yönetim ile Sergen Yalçın arasındaki fark 5 milyon TL civarında. 2-EKONOMİK şartlar nedeniyle geçen sezon kısıtlı kadro ile mücadele eden Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi faktöründen dolayı bu kez güçlü bir kadro kurulmasını, kendi istediği oyuncuların alınmasını ve transferde daha etkili bir rolü olmasını istiyor. Talep ettiği oyuncu sayısı 7.. 3-TARAFLAR, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ndeki işleyiş konusunda da birbirlerinden bazı taleplerde bulunmuş durumda.