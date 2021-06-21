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Giriş Tarihi: 21.6.2021 13:31

’da Kayode’nin durumu belirsiz

İHA
Sivasspor’da Kayode’nin durumu belirsiz

DG ’la sözleşmesi sona eren Nijeryalı forvet oyuncusu ’nin yeniden kırmızı-beyazlı takımla anlaşıp anlaşmayacağı belirsizliğini koruyor.

'da sezonun sona ermesi ile birlikte toplam 11 futbolcunun kontratı bitti. Kırmızı-beyazlı kulüp, sözleşmesi sona eren futbolcular arasında yer alan 'ye yeni teklifte bulundu.

Ülkesinde tatilde olan ve hiçbir kulüple anlaşmayan Kayode, Sivasspor'dan gelen teklife henüz yanıt vermedi. Sivas temsilcisi ise 28 yaşındaki forvetten gelecek olan haberi bekliyor.

2020-2021 sezonunda Sivasspor'a transfer olan Kayode, bu sezon , ve olmak üzere 3 kulvarda 40 maça çıktı. 11 gol atan ve 2 asist yapan Kayode, 2 kez de sarı kartla cezalandırıldı. 22 defa ilk 11'de görev alan Kayode, 2 bin 17 dakika sahada kaldı.

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Sivasspor’da Kayode’nin durumu belirsiz
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