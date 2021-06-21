2- Ekonomik şartlar nedeniyle geçen sezon kısıtlı kadro ile mücadele eden Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi faktöründen dolayı bu kez güçlü bir kadro kurulmasını, kendi istediği oyuncuların alınmasını ve transferde daha etkili bir rolü olmasını istiyor. Talep ettiği oyuncu sayısı 7.