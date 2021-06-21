Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş'ın Sergen Yalçın planı! Bu hafta imzalar atılmazsa...
Giriş Tarihi: 21.6.2021 09:22 Son Güncelleme: 21.6.2021 09:24

: 'ın planı! Bu hafta imzalar atılmazsa...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika: Beşiktaş'ın Sergen Yalçın planı! Bu hafta imzalar atılmazsa...

haberi... taraftarı sabırsızlıkla çifte kupalı hocası 'ı bekliyor. Şu ana kadar taraflar 4-5 defa görüştü ama net bir anlaşma yapılamadı. Yalçın ile yönetim bu hafta da görüşmelere devam edecek. Yine imzalar atılmazsa Siyah-Beyazlı yönetim flaş bir karar alacak. İşte son dakika haberinin detayları...

'ın başında son maçına 18 Mayıs'ta finalindeki Antalya karşılaşmasıyla çıkan, sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona eren sadece 21 gündür takımdan uzak...

Ancak siyah-beyazlı renklere gönül verenler, sezonu çifte kupayla kapatan hocanın bir an önce imzayı atmasını ve yeni sezon için planlamalara başlanmasını bekliyor.

Sürecin uzaması taraftarı yeni sezon planlamasının gecikmesi nedeniyle endişelendiriyor ancak hem Yalçın hem de yönetim cephesi imzaların atılacağı konusunda rahat.

GÖRÜŞMELER 36 GÜNDÜR SÜRÜYOR
48 yaşındaki hoca her fırsatta sözleşmenin formalite olduğunu söylüyor, Başkan ise Yalçın'la yapacakları imzada sözleşmenin bir kağıt parçasından ibaret olduğunu dile getiriyor. Taraflar aradan geçen 36 günlük süreçte anlaşma sağlayamadı.

Gerek Asbaşkan ile Sergen Yalçın, gerekse Başkan ve Yalçın hem yüz yüze hem de telefon aracılığıyla görüşmelerini sürdürüyor.

Bugün ya da yarın kesinleşmesi beklenen anlaşmada taraflar orta yolu bulmaya çalışıyor. Eğer imzalar atılmazsa Beşiktaş, hoca arayışına girecek.

TARAFLAR ARASINDA 5 MİLYON FARK VAR

1-Beşiktaş'a ilk geldiğinde para konuşmayıp söylenen rakama imza atan Sergen Yalçın, sezonu çifte kupayla kapatmasının verdiği güçle bu kez ücrette daha iyi bir miktar istiyor. Yönetim ile Sergen Yalçın arasındaki fark 5 milyon TL civarında.

2- Ekonomik şartlar nedeniyle geçen sezon kısıtlı kadro ile mücadele eden Sergen Yalçın, faktöründen dolayı bu kez güçlü bir kadro kurulmasını, kendi istediği oyuncuların alınmasını ve transferde daha etkili bir rolü olmasını istiyor. Talep ettiği oyuncu sayısı 7.

3- Taraflar, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ndeki işleyiş konusunda da birbirlerinden bazı taleplerde bulunmuş durumda...

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor’da eleme adayı kim oldu? 20 Haziran 2021 Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Kritik ada konseyinde eleme adayı belli oldu!
Son dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın depremi! Diego Costa ve Ersin Destanoğlu transferinde sıcak gelişme...
Son dakika | Gözler kabine ve Başkan Erdoğan'da: Yasaklara veda tedbire devam
Son dakika haberler | Pazar günü ve maske yasağı için saatler kaldı: Kabine toplantısı düğümü çözecek!
Son dakika haberi: Milyonlara nefes aldıracak! Ev kadınına düşük primle emeklilik hakkı
Bu illerde konut yatırımı yapanlar yaşadı! Prim yüzde 70'i aştı: İstanbul'u bile geçtiler
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e istifa çağrısı! 'Bu takımın başındaki teknik adam...'
Son dakika: EURO 2020 skandalı sonrası olay sözler! "Şenol Güneş göreve devam ederse..."
Son dakika: İsviçre'ye yenilerek EURO 2020'ye puansız veda ettik! Büyük hayal kırıklığı...
Son dakika | Borcu olan dikkat! Faturaları bu şekilde ödeyenlere büyük indirim
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Beşiktaş'ın Sergen Yalçın planı! Bu hafta imzalar atılmazsa...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA