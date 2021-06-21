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Giriş Tarihi: 21.6.2021 09:39 Son Güncelleme: 21.6.2021 09:41

Son dakika: 'da göreve devam ediyor! İlk idman bugün

Son dakika: Fatih Terim Galatasaray'da göreve devam ediyor! İlk idman bugün

Son dakika... 'da yeniden göreve başlıyor. Mayıs ayının sonunda sözleşmesi sona eren ve sarı-kırmızılı kulüpte yapılacak olan seçimi beklemeye başlayan Fatih Terim, 'ın başkan olmasının ardından bugün ilk idmana çıkacak. Yeni başkan Burak Elmas, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Terim'le yola devam edeceklerini açıklamıştı. Deneyimli teknik adam da Burak Elmas'ın tweetini alıntılayarak, "Her zamanki heyecanla, ilk günkü gibi" ifadelerini kullanmıştı. 67 yaşındaki hoca, takımla ilk idmana bugün çıkacak.

Son dakika... 'da dönemi kaldığı yerden devam ediyor. 31 Mayıs'ta kontratı sona eren ve yeni gelecek başkana göre kararını verecek olan Fatih Terim, 'ın seçimi kazanmasının ardından sarı-kırmızılı takımda kaldı.

Burak Elmas, dün resmi Twitter hesabından Fatih Terim'in pazartesi günü takımın başında olacağını açıkladı. Elmas, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: "Hocamızla görüştük, yarın sabah takımının başında, evimiz 'da idmanlara başlayacak. Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim'dir. Mazbata, mukavele, ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var ve #BirlikteÇokŞeyBaşaracağız"

Terim'den Burak Elmas'a jet cevap geldi. Deneyimli hoca, Elmas'ın bu tweetini alıntıladı ve, "Her zamanki heyecanla, ilk günkü gibi" notuyla paylaştı.

GÖREVE BAŞLIYOR!

Galatasaray, sezonu geçen hafta açtı. Takımın başında ise sarı-kırmızılı takımın eski futbolcusu vardı.

Bugün ise deneyimli teknik adam Fatih Terim, Florya'da göreve başlayacak. Fatih Terim'in teknik kadrosunda kimlerin olacağı ise merak konusu.

GALATASARAY'DAN TERİM PAYLAŞIMI

Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından Fatih Terim paylaşımı yapıldı. Sarı-kırmızılı takımın hesabından paylaşılan Fatih Terim fotoğrafına şu not düşüldü: "Günaydın #Galatasaray Ailesi #İlkGünküGibi"

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Son dakika: Fatih Terim Galatasaray'da göreve devam ediyor! İlk idman bugün
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