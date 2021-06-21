Son dakika: Fatih Terim Galatasaray'da göreve devam ediyor! İlk idman bugün

Burak Elmas, dün resmi Twitter hesabından Fatih Terim'in pazartesi günü takımın başında olacağını açıkladı. Elmas, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: "Hocamızla görüştük, yarın sabah takımının başında, evimiz Florya'da idmanlara başlayacak. Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim'dir. Mazbata, mukavele, ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var ve #BirlikteÇokŞeyBaşaracağız"