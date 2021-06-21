Son dakika: Fatih Terim Galatasaray'da göreve devam ediyor! İlk idman bugün

Son dakika... Galatasaray'da Fatih Terim dönemi kaldığı yerden devam ediyor. 31 Mayıs'ta kontratı sona eren ve yeni gelecek başkana göre kararını verecek olan Fatih Terim, Burak Elmas'ın seçimi kazanmasının ardından sarı-kırmızılı takımda kaldı.
Burak Elmas, dün resmi Twitter hesabından Fatih Terim'in pazartesi günü takımın başında olacağını açıkladı. Elmas, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: "Hocamızla görüştük, yarın sabah takımının başında, evimiz Florya'da idmanlara başlayacak. Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim'dir. Mazbata, mukavele, ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var ve #BirlikteÇokŞeyBaşaracağız"
Terim'den Burak Elmas'a jet cevap geldi. Deneyimli hoca, Elmas'ın bu tweetini alıntıladı ve, "Her zamanki heyecanla, ilk günkü gibi" notuyla paylaştı.
GÖREVE BAŞLIYOR!
Galatasaray, sezonu geçen hafta açtı. Takımın başında ise sarı-kırmızılı takımın eski futbolcusu Selçuk İnan vardı.
Bugün ise deneyimli teknik adam Fatih Terim, Florya'da göreve başlayacak. Fatih Terim'in teknik kadrosunda kimlerin olacağı ise merak konusu.
GALATASARAY'DAN TERİM PAYLAŞIMI
Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından Fatih Terim paylaşımı yapıldı. Sarı-kırmızılı takımın hesabından paylaşılan Fatih Terim fotoğrafına şu not düşüldü: "Günaydın #Galatasaray Ailesi #İlkGünküGibi"
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