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Giriş Tarihi: 21.6.2021

Terim bugün takımı çalıştıracak

Terim bugün takımı çalıştıracak

Başkan Elmas, “Hocamızla görüştük, evimiz Florya’da idmanlara başlayacak. İşimiz çok” diyerek müjdeyi verdi

Yeni başkan , seçim sözü olarak verdiği 'Fatih Terim ile yola devam' planını hemen uygulamaya koydu. Elmas dün sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşırken "Hocamızla görüştük, yarın sabah (bugün) takımın başında, evimiz Florya'da idmanlara başlayacak. G.Saray'ın teknik direktörü G.Saraylı 'dir. Mazbata, mukavele, seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var ve birlikte çok şey başaracağız" sözleriyle Terim'in geri dönüşünü müjdeledi.

'HER ZAMANKİ HEYECANLA'
Teknik direktör Fatih Terim, Burak Elmas'ın mesajına sosyal medya hesabından karşılık verdi. 67 yaşındaki çalıştırıcı, "Her zamanki heyecanla, ilk günkü gibi" ifadelerini kullandı.

KAPTAN ARDA FLORYA'DA
SABAH SPOR'a verdiği röportajda Burak Elmas, sözleşmesi biten hakkında "Arda için zaten kararını verdi. Onun gibi Galatasaray'ı evi görenlerin varlığı çok önemli. Arda önce futbolcu sonra başka görevlerde hem Galatasaray'ın bugününde hem de geleceğinde rol alacak" demişti. Elmas'ın seçimi kazanmasıyla Fatih Terim gibi Arda Turan'ın da kalması kesinleşti. 34 yaşındaki futbolcu bu hafta yuvaya dönüp Florya'da takımla çalışmalara başlayacak.

İLK TRANSFER CAMPUZANO
ARJANTİN basınına göre , G.Saray ile anlaşmaya vardı. Boca Juniors forması giyen 25 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusu için Burak Elmas yönetimi, 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. 2023 sezonu sonuna kadar kulübü ile kontratı bulunan Campuzano, sarı-lacivertliler ile 62 maçta sahaya çıkarken, 2 gol atıp 1 kez de asist yaptı. Boca öncesinde ise Kolombiyalı oyuncu, ülkesinde Atletico Nacional ile 38 maçta sahadaydı.

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Terim bugün takımı çalıştıracak
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