Terim bugün takımı çalıştıracak

Başkan Elmas, “Hocamızla görüştük, evimiz Florya’da idmanlara başlayacak. İşimiz çok” diyerek müjdeyi verdi
Yeni başkan Burak Elmas, seçim sözü olarak verdiği 'FatihTerim ile yola devam' planını hemen uygulamaya koydu. Elmas dün sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşırken "Hocamızla görüştük,yarın sabah (bugün) takımınbaşında, evimiz Florya'da idmanlarabaşlayacak. G.Saray'ın teknik direktörü G.Saraylı Fatih Terim'dir. Mazbata, mukavele,seremoni ile kaybedecek1 dakikamız bileyok. Yapacak çok işimiz var ve birlikte çok şey başaracağız" sözleriyle Terim'in geri dönüşünü müjdeledi.
'HER ZAMANKİ HEYECANLA'
Teknik direktör Fatih Terim, Burak Elmas'ın mesajına sosyal medya hesabından karşılık verdi. 67 yaşındaki çalıştırıcı, "Her zamankiheyecanla, ilkgünkü gibi" ifadelerini kullandı.
KAPTAN ARDAFLORYA'DA
SABAH SPOR'a verdiği röportajda Burak Elmas, sözleşmesi biten Arda Turan hakkında "Arda için Fatih Hoca zaten kararını verdi. Onun gibiGalatasaray'ı evi görenlerin varlığı çok önemli. Arda önce futbolcu sonra başka görevlerde hem Galatasaray'ın bugününde hem de geleceğinde rol alacak" demişti. Elmas'ın seçimi kazanmasıyla Fatih Terim gibi Arda Turan'ın da kalması kesinleşti. 34 yaşındakifutbolcu bu hafta yuvaya dönüp Florya'datakımla çalışmalara başlayacak.
İLK TRANSFER CAMPUZANO ARJANTİN basınına göre Jorman Campuzano, G.Saray ile anlaşmaya vardı. Boca Juniors forması giyen 25 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusu için Burak Elmas yönetimi, 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. 2023sezonu sonuna kadar kulübüile kontratı bulunanCampuzano, sarı-lacivertlilerile 62 maçta sahayaçıkarken, 2 gol atıp1 kez de asist yaptı. Boca öncesinde ise Kolombiyalı oyuncu, ülkesinde Atletico Nacional ile 38 maçta sahadaydı.