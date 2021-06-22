Hediye el yaktı

Roma ile bir yıllık sözleşmesi olan Boşnak golcü, Ali Koç’un taraftara ‘seçim hediyesi’ olacaktı. Ancak menajer ücreti ve vergilerle 8.5 milyon Euro’luk bütçe, transferi çıkmaza soktu
Fenerbahçe'nin gündemine ilk olarak geçtiğimiz sezonun devre arasında giren Edin Dzeko'nun adı, yeniden sarılacivertli takımla anılıyor... Roma ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan Boşnak golcünün, Başkan Ali Koç tarafından 'seçim hediyesi' olarak takıma katılacağı ileri sürüldü. İtalya kaynaklı bilgiler ise bu transferinzor olduğunu gösteriyor. Peki transferdeson durum ne? İşte tüm detaylar...
TÜRKİYE'YE GELMEK İSTİYOR
Fenerbahçe, Dzeko'nun menajerleriyle temas kurdu. 35 yaşındakiyıldızdan 'olur' alındı. Roma kulübü, bonservis talep etmiyor.Ancak sıkıntı burada başlıyor. Tecrübeli futbolcunun Roma'danyıllık net kazancı 5 milyon Euro... Vergi ve menajerlikkomisyonu dahil edildiğinde, Fenerbahçe'ye yıllık faturası8.5 milyon Euro oluyor. Ayrıca Boşnak golcü minimumiki yıllık sözleşme talep ediyor. İşte bu maliyet nedeniyletransferin gerçekleşmesi zorlaşıyor
EDİN DZEKO KİMDİR
35 yaşında ve 1.93 boyunda olan Edin Dzeko kariyeri boyunca çıktığı 637 maçta 292 gol attı, 132 asist yaptı. Geçtiğimiz sezon Roma'da 38 karşılaşmada 13 gol-5 asist ile oynadı. Bosna Hersekli futbolcu milli forma altında ise 114 maçta 59 gol atmayı başardı.
SAYGI DUYUYORUM! GALATASARAY hocasına kavuştu, Beşiktaş Sergen Yalçın'la imza zemini ararken, Fenerbahçe hâlâ teknik direktörünü bulamadı. Başkan Ali Koç'un 'Alman ya da Portekiz ekolünden olacak' açıklamasına rağmen pek çok ülkeden farklı isimler gündemi meşgul ediyor. En son Kuzey MakedonyaMilli Takımı ile EURO 2020'de mücadeleeden Igor Angelovski'nin adıortaya atıldı. 45 yaşındaki hocaya yayıncı kuruluşa verdiği röportajda bu konu soruldu ancak Angelovski, "Türkiye'den tekliflervar. Hepsinesaygı duyuyorum. Şu anMakedonya Milli Takımı ileşampiyonadayım" demekle yetindi, renk vermedi. Sözleşmesi 30Haziran'da bitecek Makedon hoca dün milli takımla son maçına çıktı.
Bülent TİMURLENK: Önce hoca sonra santrfor
Fenerbahçe'nin çok kaliteli ve tecrübeli bir santrfora ihtiyacı var. Edin Dzeko da bu tanıma uyuyor. Dzeko son iki sezonda sürekli olarak İnter'e gitmek istedi. Roma'da da kaptan olmasına rağmen bu transfer söylentileri yüzünden taraftarın tepkisini çekti. İki yaz döneminde de Roma'da kaldı. Fiziği ve tecrübesiyle elbettebizim ligin üstünde bir santrfor. Ama bu transfer için masaya oturmadan önce Fenerbahçe'nin teknik direktörünü belirlemesi gerekiyor. Anlaşacağınız hoca belki de 35 yaşında bir pivot santrforla oynamayı tercih etmez. Yıllık ücrete gelince deRoma'da kazandığı rakamın ardından5 büyük ligde bir daha bu parayı bulamaz. Fenerbahçe transferde parayı önce teknik direktör için çıkarmalı.