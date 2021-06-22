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Giriş Tarihi: 22.6.2021

Hediye el yaktı

VOLKAN DEMİR
Hediye el yaktı

Roma ile bir yıllık sözleşmesi olan Boşnak golcü, Ali Koç’un taraftara ‘seçim hediyesi’ olacaktı. Ancak menajer ücreti ve vergilerle 8.5 milyon Euro’luk bütçe, transferi çıkmaza soktu

Fenerbahçe'nin gündemine ilk olarak geçtiğimiz sezonun devre arasında giren 'nun adı, yeniden sarılacivertli takımla anılıyor... Roma ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan Boşnak golcünün, Başkan Ali Koç tarafından 'seçim hediyesi' olarak takıma katılacağı ileri sürüldü. İtalya kaynaklı bilgiler ise bu transferin zor olduğunu gösteriyor. Peki transferde son durum ne? İşte tüm detaylar...

TÜRKİYE'YE GELMEK İSTİYOR
Fenerbahçe, Dzeko'nun menajerleriyle temas kurdu. 35 yaşındaki yıldızdan 'olur' alındı. Roma kulübü, bonservis talep etmiyor. Ancak sıkıntı burada başlıyor. Tecrübeli futbolcunun Roma'dan yıllık net kazancı 5 milyon Euro... Vergi ve menajerlik komisyonu dahil edildiğinde, Fenerbahçe'ye yıllık faturası 8.5 milyon Euro oluyor. Ayrıca Boşnak golcü minimum iki yıllık sözleşme talep ediyor. İşte bu maliyet nedeniyle transferin gerçekleşmesi zorlaşıyor

EDİN DZEKO KİMDİR
35 yaşında ve 1.93 boyunda olan Edin Dzeko kariyeri boyunca çıktığı 637 maçta 292 gol attı, 132 asist yaptı. Geçtiğimiz sezon Roma'da 38 karşılaşmada 13 gol-5 asist ile oynadı. Bosna Hersekli futbolcu milli forma altında ise 114 maçta 59 gol atmayı başardı.

SAYGI DUYUYORUM!
hocasına kavuştu, Beşiktaş 'la imza zemini ararken, Fenerbahçe hâlâ teknik direktörünü bulamadı. Başkan Ali Koç'un 'Alman ya da Portekiz ekolünden olacak' açıklamasına rağmen pek çok ülkeden farklı isimler gündemi meşgul ediyor. En son Kuzey Makedonya Milli Takımı ile EURO 2020'de mücadele eden Igor Angelovski'nin adı ortaya atıldı. 45 yaşındaki hocaya yayıncı kuruluşa verdiği röportajda bu konu soruldu ancak Angelovski, "Türkiye'den teklifler var. Hepsine saygı duyuyorum. Şu an Makedonya Milli Takımı ile şampiyonadayım" demekle yetindi, renk vermedi. Sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek Makedon hoca dün milli takımla son maçına çıktı.

Bülent TİMURLENK:
Önce hoca sonra santrfor
Fenerbahçe'nin çok kaliteli ve tecrübeli bir santrfora ihtiyacı var. Edin Dzeko da bu tanıma uyuyor. Dzeko son iki sezonda sürekli olarak İnter'e gitmek istedi. Roma'da da kaptan olmasına rağmen bu transfer söylentileri yüzünden taraftarın tepkisini çekti. İki yaz döneminde de Roma'da kaldı. Fiziği ve tecrübesiyle elbette bizim ligin üstünde bir santrfor. Ama bu transfer için masaya oturmadan önce Fenerbahçe'nin teknik direktörünü belirlemesi gerekiyor. Anlaşacağınız hoca belki de 35 yaşında bir pivot santrforla oynamayı tercih etmez. Yıllık ücrete gelince de Roma'da kazandığı rakamın ardından 5 büyük ligde bir daha bu parayı bulamaz. Fenerbahçe transferde parayı önce teknik direktör için çıkarmalı.

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