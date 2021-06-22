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Giriş Tarihi: 22.6.2021 15:09

Teknik Direktör ile anlaştı

İHA
Hekimoğlu Trabzon Teknik Direktör Bahaddin Güneş ile anlaştı

Geçtiğimiz sezon Türkiye 2. Ligi'nin kapısından dönen 3. lig temsilcisi Futbol Kulübü daha önce prensip anlaşmasına vardığı başarılı teknik adam ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp binasında Başkan Celil Hekimoğlu, Başkan Yardımcısı Yahya Karahasan ve Sportif Direktör Yakup Ateş'in katılımı ile yapılan imza töreninde Güneş, 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

İmza töreninde konuşan Başkan Celil Hekimoğlu, yeni sezon öncesi yeni bir sayfa açtıklarını ifade ederek, "Artık önümüzdeki sezonun yapılanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Trabzonspor eski efsane futbolcusu ve başarılı teknik direktör Trabzonlu Bahaddin hocamızla anlaşmış bulunuyoruz. Kulübümüze hayırlı olsun. İnşallah yeni sezonda takımımızla birlikte güzel başarılara imza atacaktır" dedi.

Teknik Direktör de, kendi memleketinin takımını çalıştıracağı için mutlu olduğunu ifade ederek "Öncelikle beni bu göreve layık gören başta Başkanımız Celil Hekimoğlu olmak üzere yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. FK'nın başarılı olması için yeni sezonda elimizden geleni yapacağız. Bundan sonra kolları sıvayıp çalışmaya başlayacağız. Yeni sezonda hedefe oynayan bir takım oluşturmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bahaddin Güneş'in ekibinde yardımcı antrenör olarak Serdar Eş, kaleci antrenör olarak Kenan Sivrikaya ve performans antrenörü olarak da Erdi Aslan görev yapacak.

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Hekimoğlu Trabzon Teknik Direktör Bahaddin Güneş ile anlaştı
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