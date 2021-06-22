Bunu başta Hakan Çalhanoğlu olmak üzere beklentimizin yüksek olduğu 3-4 oyuncuya kabul ettirmemiz ve onları görünür yapmamız gerekiyor.

ALİ GÜLTİKEN: SORGULAYIN VE CEVAPLARI VERİN!

Grup maçları ayrı, finalleri oynamak ayrı şey. Grup performanslarına baktığımız zaman çok önemli rakiplere karşı iyi maçlar oynadık. Fransa gibi ciddi bir rakipten 4 puan aldık. Dünya Kupası grup elemesi açısından Milli Takımımız'ın şanslı olduğunu ve kupaya katılabileceğimizi düşünüyorum. Grupta da lider olarak devam ediyoruz.