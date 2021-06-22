Büyük hayallerle başladığımız EURO 2020'den puan alamadan ayrıldık. Önce İtalya'ya 3-0 mağlup olan milliler daha sonra Galler'e 2-0 yenildi. Son olarak İsviçre karşısında da 3-1'lik bir mağlubiyet alan Türkiye, üç maç sonunda toplam 8 gol yedi. Milli takımın tek golünü İrfan Can Kahveci attı. Şenol Güneş, tercihleriyle çok eleştirildi.
HINCAL ULUÇ'TAN ŞENOL GÜNEŞ'E SERT SÖZLER! '3 MİLYON KÜSÜR MAAŞ....'
Avrupa Milletler Ligi'ne B Kümesi'nde başlamıştık. Kolayca birinci olup A Kümesi'ne çıkacağımızı bekliyordu herkes. Şenol Güneş o palavra gurupta sonuncu oldu ve C Kümesi'ne düştük..
Avrupa 2020 elemelerinde bu defa 0 galibiyet ve en palavra rakip İsviçre'den bile 3 dahil 8 gol yerken, "Şeref Golü" atmayı başardık.. Şenol Güneş, üç maçın ardından da ayni şeyleri söyledi..
'KENDİ HATALARI HAKKINDA TEK KELİME ETMEDİ...'
Lafa hep "Sorumlu benim" diye başladı. Ama kendi hataları hakkında tek kelime etmedi. Kaleciden sol açığa tüm takım oyuncularını yerin dibine soktu. Son soru olarak "Sorumlu benim dediniz, ama hep başkalarını eleştirdiniz.
Kendi performansınız hakkında ne diyeceksiniz?" diyen gazeteciyi "Bu nasıl soru?" diye hem de nasıl fırçaladı. Üç maçın ardından da kendisine yönelik tek "özeleştiri" yapmadı. Son maçın son sorusu, "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" oldu.
"Bu soruyu sorma hakkınız yok. Ben hesabımı yönetime veririm" diye en saçma cevabı verdikten sonra, istifayı düşünmediğini ifade etti.
'AYDA 3 MİLYON KÜSÜR MAAŞ ALIYOR ADAM...'
Söylediği tek doğru da bu oldu sayın okurlar.. "İstifayı düşünmüyorum!." Ayda 3 milyon küsur maaş alıyor adam. Şunun şurasına ay başına bir hafta kalmış.. Dayanırsa, bir 3 milyon daha garanti.. Kovulursa alacağı tazminat da sağlamda.. Niye istifayı düşünsün ki?
ÖMER ÜRÜNDÜL: BU TAKIMIN BİR SİSTEMİ YOK!
Benim Milli Takım hakkında görüşlerim senelerdir değişmedi. Basit oyun modelini hiçbir zaman uygulayamıyoruz. Oturmuş bir sistemimiz yok. Hazırlık maçlarını ideal 11'imizle oynayıp, az rotasyonla oyuncularımızın birbirlerine uyumlarını sağlamamız lazım.
En büyük eleştirim; biz bunun tam aksini yapıyoruz. İstikrar olmayınca sonuçlar günlük oluyor. Eskiden bir örnek vereyim: EURO 2008'e gidiş bileti için iki takım direkt çıkıyor. İlk üç maçı kazanıyoruz ve Yunanistan'ı da 4-1 yeniyoruz, ondan sonra 12 puan kaybedip, Norveç karşılaşmasına kaderimizi bırakıyoruz.
Son dönemde dünya şampiyonundan (Fransa) dört puan alıp, EURO 2020'ye gidiyoruz, sonra Uluslar Ligi'nde küme düşüyoruz. Katar için Hollanda ile Norveç'i yeniyoruz, Letonya'dan 3 gol yiyerek berabere kalıyoruz. Ve son örnek 3'te 0. İşte çözmemiz gereken konu bu.
GÜRCAN BİLGİÇ: ŞENOL GÜNEŞ GEREKENİ YAPMALI!
Bir kere vazo kırıldı. Avrupa Şampiyonası'nın hesabının verilmesi gerekiyor. En yetenekli, en genç kadroyu yakalamışken bir gol ve sıfır puanın hesabı bahanelerle verilemez. Sorumluluğu üzerine alan Şenol Güneş gerekeni de yapmalı. Çünkü o koltukta bizim gördüğümüz, bildiğimiz şeyleri söylemek için durmuyor. Görevi çözüm bulmak idi ama bulamadı. Oyuncularımız ciddi bir travma geçirdiler.
Yeniden eski güvenlerine kavuşmaları, takım olduklarını hissetmeleri, Türk halkının 'Bizim Çocuklar'ı olmaları gerekiyor. En büyük problemimiz sahada 'İsyan' eden oyuncumuzun olmaması. Yani oyun liderimiz var ama takım liderimiz yok.
Bunu başta Hakan Çalhanoğlu olmak üzere beklentimizin yüksek olduğu 3-4 oyuncuya kabul ettirmemiz ve onları görünür yapmamız gerekiyor.
ALİ GÜLTİKEN: SORGULAYIN VE CEVAPLARI VERİN!
Grup maçları ayrı, finalleri oynamak ayrı şey. Grup performanslarına baktığımız zaman çok önemli rakiplere karşı iyi maçlar oynadık. Fransa gibi ciddi bir rakipten 4 puan aldık. Dünya Kupası grup elemesi açısından Milli Takımımız'ın şanslı olduğunu ve kupaya katılabileceğimizi düşünüyorum. Grupta da lider olarak devam ediyoruz.
Avrupa Şampiyonası'nda yaşamış olduğumuz büyük hayal kırıklığı kendi içinde sorgulanmalı, cevapları da bulunmalı. İşin içinde olanların da bunun cevabını bulmayı çok istediğini düşünüyorum. İşin başarısızlık tarafına bakarak Milli Takım'ın genel potansiyelini değerlendirmeyi birbirinden ayırmamız gerekir. Futbol böyledir. Yapan ve başaran insanlar. Bunu tekrardan yapabilirler ve başarabilirler. Bu potansiyelimiz var, buna inanıyorum.