Son dakika: Ahmet Nur Çebi Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı bırakıyor

Şu anda Kulüpler Birliği Binası'nda bulunan Çebi, Yönetim Kurulu'yla görüşerek görevden ayrılacağını ifade etti.

Gerek Beşiktaş'taki görevi gerekse kendi işlerinin yoğunluğu nedeniyle bu kararı alan Çebi, Kulüpler Birliği Yönetimi'ne elinden gelen desteği ise her zaman vereceğini ifade etti.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın toplantısı öncesinde kısa bir açıklama yapan Çebi, "6 Temmuz'a kadar devam ediyorum. Seçim yapılacak zaten, ben seçimde aday olmayacağım ve görevi bırakacağım." şeklinde konuştu.