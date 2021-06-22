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Giriş Tarihi: 22.6.2021 14:09 Son Güncelleme: 22.6.2021 14:28

Son dakika: Başkanlığı'nı bırakıyor

Son dakika: Ahmet Nur Çebi Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı bırakıyor

Son dakika... Başkanı , Başkanlığı'nı bırakacağını açıkladı. Çebi, "6 Temmuz'a kadar devam ediyorum. Seçim yapılacak zaten, ben seçimde aday olmayacağım ve görevi bırakacağım." ifadelerini kullandı. Çebi, 'in ardından başkanlık görevine seçilmişti.

Son dakika... Vakfı'nda dönemi sona erdi. Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı bırakacağını ifade etti.

Şu anda Kulüpler Birliği Binası'nda bulunan Çebi, Yönetim Kurulu'yla görüşerek görevden ayrılacağını ifade etti.

Gerek Beşiktaş'taki görevi gerekse kendi işlerinin yoğunluğu nedeniyle bu kararı alan Çebi, Kulüpler Birliği Yönetimi'ne elinden gelen desteği ise her zaman vereceğini ifade etti.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın toplantısı öncesinde kısa bir açıklama yapan Çebi, "6 Temmuz'a kadar devam ediyorum. Seçim yapılacak zaten, ben seçimde aday olmayacağım ve görevi bırakacağım." şeklinde konuştu.

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Son dakika: Ahmet Nur Çebi Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı bırakıyor
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