Son dakika: Beşiktaş'a Sergen Yalçın'dan sonra bir müjde daha! Salih Uçan...

Ancak Sergen Yalçın ve Beşiktaş yönetimi arasında yapılan görüşmeler, beklenilen kadar kısa süreli ve sorunsuz bir şekilde ilerlemedi. Sezonun bitimiyle beraber Çeşme'de sezonun yorgunluğunu atan Sergen Yalçın ve Beşiktaş yönetimi birçok kez yeni kontrat için görüşme sağladı.