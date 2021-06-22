Son dakika: Beşiktaş'a Sergen Yalçın'dan sonra bir müjde daha! Salih Uçan...

Geçtiğimiz sezonu hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nı kazanarak tamamlayan Beşiktaş, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı elde etmişti. Beşiktaş'ta sezon sonu itibarıyla sözleşmesi sona eren Sergen Yalçın ile kısa süre içerisinde yeni bir anlaşma yapılması ve yeni sezon için hazırlıklara başlanması bekleniyordu.
Ancak Sergen Yalçın ve Beşiktaş yönetimi arasında yapılan görüşmeler, beklenilen kadar kısa süreli ve sorunsuz bir şekilde ilerlemedi. Sezonun bitimiyle beraber Çeşme'de sezonun yorgunluğunu atan Sergen Yalçın ve Beşiktaş yönetimi birçok kez yeni kontrat için görüşme sağladı.
ÜÇLÜ ZİRVEDE MUTLU SON
Günler geçtikçe uzayan kontrat görüşmeleri, adeta çıkmaza girdi. 1 aydan uzun süren görüşmelerin ardından geçtiğimiz günlerde iki taraf arasındaki iplerin tamamen koptuğu söylenirken, Ahmet Nur Çebi, Emre Kocadağ ve Sergen Yalçın birkez daha bir araya geldi.
Yapılan üçlü zirvede taraflar bu kez anlaşma sağlarken, Sergen Yalçın ve Beşiktaş birlikteliği 1 sezon daha devam edecek. Beşiktaş, deneyimli hocayla anlaşıldığını sosyal medyadan '10'un yeri burası' sözleriyle duyurdu.
Sergen Yalçın'ın açıklanmasının ardından Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, bir müjdeyi daha taraftarlarla paylaştı.
İşte Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın açıklamaları...
Tüm Beşiktaş camiasına ve Türk futboluna hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Sergen Yalçın, hem futbolculuğuyla hem hocalığıyla Türk futboluna katkı sağlamış bir isim. Beşiktaş'ta olması bize ayrı bir keyif veriyor.
"UZUN VE SANCILI OLMUŞ OLABİLİR..."
Sözleşme görüşmeleri uzun sürmüş ve sancılı olmuş olabilir. Şunu açık yüreklilikle söylemek istiyorum, bizim sürecin olumlu olacağına dair hiçbir şüphemiz olmamıştı. Başkanımız hak ettiği bir kontratı Sergen Yalçın'a sundu.
Beşiktaş taraftarının sağ duyusuna her zaman güveniyorum. Başkanımız ve hocamıza teşekkür ediyorum. Bir heyecan yaşattık Beşiktaş taraftarına, onların da sevgisini hocamız gördü. Sözleşmenin 1 yıl olması hocamızın tercihi. Hocamızla gönül birlikteliğimiz sözleşmelere sığacak şekilde değil.
"PRENSİP ANLAŞMASINA VARDIK"
Salih Uçan ile prensip anlaşmasına vardık. Görüştüğümüz ve son aşamaya geldiğimiz birkaç oyuncu var.