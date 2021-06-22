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Giriş Tarihi: 22.6.2021 09:06 Son Güncelleme: 22.6.2021 09:34

Son dakika: 'tan 'a son teklif! Kararını bugün verecek

UĞUR ÇEM
Son dakika: Beşiktaş'tan Sergen Yalçın'a son teklif! Kararını bugün verecek

Son dakika... 'ta krizi devam ediyor. Ligin sona ermesinin ardından başlayan görüşmeler henüz sonuçlanmadı. Başta maaş konusu olmak üzere bazı sorunların çözülemediği ifade edilirken, Yalçın'ın bugün son kararını vermesi bekleniyor. Siyah-beyazlı yönetimin son teklifi 25 milyon TL yıllık maaş ve başarı bonusları. Ancak deneyimli teknik adamın transferde de yetkili olmak istediği fakat bu konunun da sorun oluşturduğu belirtiliyor.

Son dakika... 2020-2021 sezonunu çifte kupayla kapatan 'ta 'la yaşanan kriz henüz çözüme kavuşmadı. Yönetim, Yalçın'a son teklifini iletti. Başarılı hocanın bugün son kararını vermesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yönetim arasında yaklaşık 1.5 aydır devam eden sözleşme zirveleri dün de sürdü.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı , başarılı teknik direktör ile bir kez daha görüştü ve 2020-2021 sezonunu çifte kupayla kapatan hocasına yeni bir teklif sundu.

Bu teklifin 25 milyon TL garanti para ve başarı bonusları olduğu öğrenildi. 48 yaşındaki çalıştırıcının bugün Beşiktaş'a yanıt vereceği bildirildi.

BAŞKA HOCAYLA TEMAS YOK

Sergen Yalçın hem transferde yetkili olmayı istemiş hem de iddialara göre 30 milyon TL yıllık ücret talep etmişti. Bu nedenle de görüşmeler uzamıştı. Siyah-beyazlı idareciler de başka hiçbir teknik direktörle temas kurmadı. Taraftlar arasında henüz bir anlaşma sağlanamazken, gözler tecrübeli teknik adamın bugün yönetime ileteceği karara çevrildi.

ROSİER İÇİN RAKİP MARSİLYA

Kiralık sözleşmesi biten için temaslar sürüyor. Bu sezon şampiyonlukta büyük katkısı olan ve ligde 1 gol, 7 asist ile 8 gole direkt etki eden 24 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'a dönebilmek için bastırıyor.

Marsilya'nın da istediği sağ bek için Sporting, 5 milyon Euro artı bonuslar talep ederken Beşiktaş cephesi ise 3.5 milyon Euro'yu bulan bir teklif ile masada. Fransız basınına göre Sporting'in Marsilya ve Beşiktaş arasında karar vermesi bekleniyor.

SALİH İLK 11'İ İSTİYOR

kariyerine nokta koyan ve Beşiktaş ile anlaşan hazır geliyor. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu 5 Temmuz'da başlayacak kamp öncesinde tatilini sürdürürken bir yandan da idmanlarını aksatmıyor. Kamp öncesinde resmi imzayı atacak olan Salih'in hemen ilk 11'de formayı kapmak için de yoğun bir hazırlık süreci geçirdiği öğrenildi.

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Son dakika: Beşiktaş'tan Sergen Yalçın'a son teklif! Kararını bugün verecek
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