Son dakika: Beşiktaş'tan Sergen Yalçın'a son teklif! Kararını bugün verecek

BAŞKA HOCAYLA TEMAS YOK

Sergen Yalçın hem transferde yetkili olmayı istemiş hem de iddialara göre 30 milyon TL yıllık ücret talep etmişti. Bu nedenle de görüşmeler uzamıştı. Siyah-beyazlı idareciler de başka hiçbir teknik direktörle temas kurmadı. Taraftlar arasında henüz bir anlaşma sağlanamazken, gözler tecrübeli teknik adamın bugün yönetime ileteceği karara çevrildi.