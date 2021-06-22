Son dakika... Galatasaray'da Belhanda sürprizi! Geri mi dönüyor? İstanbul'da...

Son dakika... Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynanacak PSV mücadelesi öncesinde transfer hız kazandı. Başkan Burak Elmas ve deneyimli teknik adam Fatih Terim, transfer listesini belirledi, yönetim ise harekete geçti.
Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'ya imza attıran Aslan, iç transferde ise Emre Taşdemir ve Ömer Bayram'la sözleşme uzattı. Sırada ise kaptan Arda Turan ve Emre Akbaba var.
Onyekuru ve Gedson'ı takıma kazandırmak için yoğun mesai harcayan yönetim; Feghouli, Falcao ve Diagne'yi ise elden çıkarmayı hedefliyor. Öte yandan Belhanda konusunda ise sürpriz bir gelişme yaşandı.
A Spor muhabiri Emre Kaplan, canlı yayında son bilgileri aktardı. İşte detaylar...
Galatasaray'ın ilk hamlesi Onyekuru olacak. Opsiyonu bitti sarı-kırmızılı takımın ama zaten o opsiyon kullanılmak istenmiyordu. Şu an 2.5 milyon euro'ya kadar indirildi bonservis bedeli. Onyekuru, Monaco'ya Galatasaray'da oynamak istediğini söyledi. Bu transfer 2 milyon euro ile 2.5 milyon euro arasında sonuçlanabilir.
Galatasaray, Gedson Fernandes için Benfica ile görüşüyor. Benfica oyuncuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Galatasaray bunu kabul etmezse yüksek bir kiralama bedeli talep edilecek.
Arda Turan ve Emre Akbaba ile yeni sözleşme imzalanacak. Arda zaten Florya'da çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray, Fatih Terim'in istediği genç oyuncular için de yoğun mesai harcıyor.
Belhanda İstanbul'da ve Galatasaray'ı bekliyor. Ancak şu aşamada Galatasaray'ın öncelikleri arasında Belhanda yok. Geçtiğimiz günlerde Montpellier Başkanı bir açıklama yapmış ve Belhanda'nın maddi şartları bize uymuyor demişti.
Belhanda sarı-kırmızılı takım için indirim yapmaya hazır ancak şu an öncelik değil. İlerleyen günlerde şartlara göre, alınmak istenen isimler alınamazsa belki bir alternatif olabili fakat bugünün gündem maddesi değil.
Feghouli, Olympiakos ile bir görüşme gerçekleştirmişti. 2.5 milyon euro'dan 3 yıllık kontrat istemişti. Yunan ekibi bunu kabul etmedi ve 1.5 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme önerdi. Ayrıca bonservis bedeli de ödemek istemiyorlar. Galatasaray bunu kabul ediyor ve bonservis beklentisi yok. Yönetimin tek isteği Feghouli'nin yıllık maaşından kurtulmak.
Falcao için Amerika'dan ilgi var ama resmi teklif yok. Galatasaray'dan kazandığı maaşa yaklaşan yok. Galatasaray Feghouli ve Falcao'nun menajerlerine teklif getirilmesi için yetki verdi.
Diagne Türkiye'ye dönmek istemediğini açıklamıştı. Galatasaray da oyuncuyu satmak istiyor. Diagne için Premier Lig'den teklif bekleniyor. İngiliz ekiplerinin Diagne için ilgisi var fakat henüz somut bir teklif yok.