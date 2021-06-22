Son dakika... Galatasaray'da Belhanda sürprizi! Geri mi dönüyor? İstanbul'da...

Feghouli, Olympiakos ile bir görüşme gerçekleştirmişti. 2.5 milyon euro'dan 3 yıllık kontrat istemişti. Yunan ekibi bunu kabul etmedi ve 1.5 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme önerdi. Ayrıca bonservis bedeli de ödemek istemiyorlar. Galatasaray bunu kabul ediyor ve bonservis beklentisi yok. Yönetimin tek isteği Feghouli'nin yıllık maaşından kurtulmak.