2020 Avrupa Şampiyonası'nda F Grubu önemli karşılaşmalara sahne oluyor. Grubun 3. Maçları kapsamında Almanya ile Macaristan kıran kırana bir mücadele için sahaya çıkıyor. Heyecanlı geçecek müsabakayı izlemek isteyen futbolseverler ise "Almanya Macaristan maçı canlı izle" şeklindeki araştırmalarına yoğun olarak devam ediyor.
EURO 2020 F Grubu Almanya Macaristan maçı canlı yayın kanalı izleme linki maçın diğer tüm detayları şu şekilde;
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu Almanya - Macaristan karşılaşması 23 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 22:00'da başlayacak. Allianz Arena, Münih'de oynanacak mücadele TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.
Almanya XI: Neuer, Ginter, Hummels, Rüdiger, Kimmich, İlkay, Kroos, Gosens, Havertz, Sane, Gnabry
Macaristan XI: Gulacsi, Nego, Botka, Orban, Atilla Szalai, Fiola, Kleinheisler, Nagy, Schafer, Szalai, Sallai
Aşağıda yer alan link ile Almanya - Macaristan mücadelesini canlı olarak izleyebilirsiniz…