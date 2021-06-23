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Giriş Tarihi: 23.6.2021

Fonseca mı Silva mı!

VOLKAN DEMİR
Fonseca mı Silva mı!

İki Portekizli çalıştırıcı, ’nin en güçlü hoca adayları durumunda. Ancak Başkan , tüm seçenekleri değerlendirdikten sonra kararı açıklayacak

'de hafta sonu yapılacak seçim için geri sayım sürerken, Başkan , ilk icraat olarak teknik direktörü resmen açıklayacaklarını söyledi. Sarı-lacivertlilerde Başkan Koç ve ekibinin yabancı teknik adam konusunda büyük aşama kaydettiği ve iki adayın seçenekler arasında öne çıktığı bildirildi. Bu isimlerden biri Roma ile sözleşmesi sona erecek Paulo Fonseca... İtalyan kulübü, Fonseca ile yolları 30 Haziran'da ayıracak. Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakıyor. Fonseca'nın yönetimden 2 yıllık sözleşme talep ettiği gelen bilgiler arasında. Bir diğer aday Marco Silva ile ise her konuda anlaşma sağlandı. Ancak yönetim bu ismi bekletiyor. Ayrıca Koç, teknik direktör konusunda son ana kadar temkinli davranmak istiyor. Koç, son anda doğabilecek fırsatları da göz önünde bulundurup tüm seçenekleri değerlendirdikten sonra karar verecek.


PAULO FONSECA
Fonseca geçen sezon ile Serie A'da sezonu 62 puanla 7. sırada tamamladı. 48 yaşındaki hocanın sözleşmesi 30 Haziran'da bitiyor.

MARCO SILVA
Daha önce Sporting Lizbon, Olympiakos, Hull City, Watford ve Everton gibi takımları çalıştıran , 1.5 yıldır boşta.

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