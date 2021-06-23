Fonseca mı Silva mı!

İki Portekizli çalıştırıcı, Fenerbahçe’nin en güçlü hoca adayları durumunda. Ancak Başkan Ali Koç, tüm seçenekleri değerlendirdikten sonra kararı açıklayacak
Fenerbahçe'de hafta sonu yapılacak seçim için geri sayım sürerken, Başkan Ali Koç, ilk icraat olarak teknik direktörü resmen açıklayacaklarını söyledi. Sarı-lacivertlilerde Başkan Koç ve ekibinin yabancı teknik adam konusunda büyük aşama kaydettiği ve iki adayın seçenekler arasında öne çıktığı bildirildi. Bu isimlerden biriRoma ile sözleşmesi sona erecekPaulo Fonseca... İtalyan kulübü, Fonseca ile yolları 30 Haziran'da ayıracak. Portekizli teknikadam, Fenerbahçe'ninteklifine sıcakbakıyor. Fonseca'nınyönetimden 2 yıllık sözleşme talepettiği gelen bilgiler arasında.Bir diğer aday Marco Silva ile iseher konuda anlaşma sağlandı. Ancak yönetim bu ismi bekletiyor. Ayrıca Koç, teknik direktör konusunda son ana kadar temkinli davranmak istiyor. Koç, son anda doğabilecek fırsatları da göz önünde bulundurup tüm seçenekleri değerlendirdikten sonra karar verecek.
PAULO FONSECA
Fonseca geçen sezon Roma ile Serie A'da sezonu 62 puanla 7. sırada tamamladı. 48 yaşındaki hocanın sözleşmesi 30 Haziran'da bitiyor.
MARCO SILVA
Daha önce Sporting Lizbon, Olympiakos, Hull City, Watford ve Everton gibi takımları çalıştıran Marco Silva, 1.5 yıldır boşta.