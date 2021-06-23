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Giriş Tarihi: 23.6.2021 13:02 Son Güncelleme: 23.6.2021 13:21

ve Uğurcan Çakır’a hakaret edenler hakkında işlem başlatıldı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Şenol Güneş ve Uğurcan Çakır’a hakaret edenler hakkında işlem başlatıldı

Trabzon Emniyet Müdürlüğü tarafından, Uğurcan Çakır ve 'e sosyal medyada hakaret eden şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, EURO 2020 turnuvası sırasında Trabzonspor ve Milli Takımın kalecisi Uğurcan Çakır ile teknik direktörü 'e yapılan hakaret içerikli paylaşımlara kayıtsız kalmadı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ,sosyal medyada Uğurcan Çakır ve Şenol Güneş'e hakaret ettikleri belirlenen 7 şahıs hakkında işlem başlattı. Şahıslardan 4'ü 'da olmak üzere diğerlerinin , Malatya ve İzmir'de ikamet ettikleri belirlendi. Belirlenen kişilere cezai işlem başlatıldığı belirtildi.

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Şenol Güneş ve Uğurcan Çakır’a hakaret edenler hakkında işlem başlatıldı
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