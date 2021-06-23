Şenol Güneş ve Uğurcan Çakır’a hakaret edenler hakkında işlem başlatıldı

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, EURO 2020 turnuvası sırasında Trabzonspor ve Milli Takımın kalecisi Uğurcan Çakır ile A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş'e yapılan hakaret içerikli paylaşımlara kayıtsız kalmadı.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ,sosyal medyada Uğurcan Çakır ve Şenol Güneş'e hakaret ettikleri belirlenen 7 şahıs hakkında işlem başlattı. Şahıslardan 4'ü İstanbul'da olmak üzere diğerlerinin Antalya, Malatya ve İzmir'de ikamet ettikleri belirlendi. Belirlenen kişilere cezai işlem başlatıldığı belirtildi.