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Giriş Tarihi: 23.6.2021 11:22 Son Güncelleme: 23.6.2021 11:36

: 'ın transferinde rakipleri , ve

İHA
Son dakika: Beşiktaş'ın Valentin Rosier transferinde rakipleri Marsilya, Celtic ve Lazio

'ta gelişmeleri yaşanıyor. Teknik Direktör 'la yeniden anlaşan Beşiktaş'ta hedef iyi bir kadro kurmak... Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen 'i transfer etmek isteyen Siyah-Beyazlıların, bu transfer , ve gibi rakipleri bulunuyor.

'ta transfer çalışmaları devam ediyor. 'la prensip anlaşmasına varan ve önümüzdeki günlerde resmi imzayı attırmayı planlayan siyah-beyazlılar, Teknik Direktör 'la yeniden anlaşarak transfere odaklandı.

Rosier ve Ghezzal konusunda girişimlerini hızlandıran ve Ghezzal için ile anlaşma noktasına gelen Beşiktaş, Rosier transferinde ise zorlanıyor.

Beşiktaş forması altında geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve birçok Avrupa kulübünün dikkatini çeken Rosier'i, , ve kadrosuna katmak istiyor.

Bonservisi 'da bulunan bu futbolcu için girişimlerine başlayan 3 kulüp de kesenin ağzını açtı. Portekiz ekibi, Rosier için 7 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.

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Son dakika: Beşiktaş'ın Valentin Rosier transferinde rakipleri Marsilya, Celtic ve Lazio
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