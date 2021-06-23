Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e olay sözler! "Sorumluysan istifa et, o futbolcuyu sattın!"

Sahada futbolcularını inkâr ettiğin gibi. Çok iyi bir para kazanıyorsun bu işten. Bana sorsan bir vatandaş olarak helal eder miyim? Sonuna kadar hayır. Helal olmasın sana. Çıkıyorsun, "Sorumluluk bende" diyorsun. Sorumluluk sendeyse istifa et. Bak Şenol! Kore-Japonya, Dünya Kupası'nda gri elbise giydin uğurlu geliyor diye, şimdi yine gri giydin, sonuç hüsran oldu. Demek ki takım elbise ile olmuyor. Mustafa Sandal'a şarkı yaptırdın uğurlu geliyor diye, o da para etmedi! Hani benim eski bir yönetmenim vardı ya "Oynatalım Uğur", sana onu gönderseydim, senden daha iyi oynatırdı takımı. Sen 85 milyonun sinirlerini oynattın, beyinlerini oynattın. 85 milyon bizim, 10 milyon da Azeriler. 95 milyon Türk'ün sinirlerini oynattın.