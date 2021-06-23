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Giriş Tarihi: 23.6.2021 16:33 Son Güncelleme: 23.6.2021 17:02

Son dakika: Galatasaray'da görev dağılımı yapıldı! Rezan Epözdemir ve Bikem Kanık başkan yardımcısı oldu

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Galatasaray'da görev dağılımı yapıldı! Rezan Epözdemir ve Bikem Kanık başkan yardımcısı oldu

Son dakika... Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas yönetiminde görev dağılımı yapıldı.. Son ana kadar heyecan fırtınası şeklinde geçen seçimde Eşref Hamamcıoğlu'nu geride bırakarak başkan seçilen Burak Elmas'ın listesinde yer alan isimlerin görevleri belli oldu. Buna göre Avukat Rezan Epözdemir ve Bikem Ardakoç Kanık başkan yardımcısı oldu. Öte yandan Galatasaray'da Futboldan Sorumlu Yönetici olmayacak.

Son dakika... Galatasaray'da görev dağılımı gerçekleşti. Burak Elmas yönetiminde yer alan Avukat Rezan Epözdemir, Başkan Yardımcısı oldu. Aynı şekilde Bikem Ardakoç Kanık da Başkan Yardımcılığı görevine getirilirken 2. Başkan Polat Bengiserp oldu.

SON DAKİKA - İŞTE GALATASARAY'DAKİ YENİ GÖREV DAĞILIMI!

Polat Bengiserp 2. Başkan, Rezan Epözdemir ve Bikem Kanık Başkan Yardımcısı olurken Köksal Ünlü Genel Sekreterlik görevine getirildi. Ali Polat Bengiserp, Galatasaray'ın 2. Başkanı oldu. Köksal Ünlü ise muhahip üye oldu.

FATİH TERİM BAŞKAN ELMAS'A BAĞLI OLACAK! FUTBOL ŞUBESİ KALDIRILDI

Galatasaray'da Futboldan Sorumlu Yönetici olmayacak. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, direkt olarak Başkan Elmas'a bağlı olacak.

PROFESYONEL BASIN SORUMLUSU!

Basından sorumlusu yönetici pozisyonuna profesyonel bir isim getirilecek. Galatasaray'da basın sorumlusu, profesyonel biri olacak.

Galatasaray Spor Kulübü'nde 19 Haziran 2021 tarihinde yapılan Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı neticesinde görevi devralan 90'ıncı yönetim kurulunun görev dağılımı şöyle:

Başkan: Burak Elmas

İkinci Başkan: Ali Polat Bengiserp

Başkan Yardımcısı: Rezan Epözdemir

Başkan Yardımcısı: Bikem Kanık

Genel Sekreter: Şükrü Köksal Ünlü

Muhasip Üye: Burçak Emre Zorlu

Yönetim Kurulu Sözcüsü: Mehmet Remzi Sanver

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Son dakika: Galatasaray'da görev dağılımı yapıldı! Rezan Epözdemir ve Bikem Kanık başkan yardımcısı oldu
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