Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA: Hem Fenerbahçe hem Galatasaray istiyor! Kaan Ayhan'ın kararında Fatih Terim etkisi...
Giriş Tarihi: 23.6.2021 13:35

: Hem Fenerbahçe hem Galatasaray istiyor! 'ın kararında etkisi...

SON DAKİKA: Hem Fenerbahçe hem Galatasaray istiyor! Kaan Ayhan'ın kararında Fatih Terim etkisi...

Galatasaray haberleri gelmeye devam ediyor. TFF'nin yabancı kuralı kararından sonra yerli futbolcuların değeri oldukça arttı. Milli takımın önemli oyuncularından , bu yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında transfer rekabetine neden olacak. İşte son dakika haberinin detayları...

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan bilgileri peş peşe geliyor. Fenerbahçe Başkanı , transfer çalışmalarına devam ettiklerini açıkladı. Koç, ayrıca yeni teknik direktörün de Pazartesi günü açıklanacağını vurguladı. Milli takımın önemli isimlerinden için hem Galatasaray hem de Fenerbahçe devreye girdi!

SON DAKİKA: Hem Fenerbahçe hem Galatasaray istiyor! Kaan Ayhan'ın kararında Fatih Terim etkisi...

Galatasaray da Fenerbahçe de önümüzdeki sezon şampiyonluk kadrosu kurmak için çalışmalara başladı. Fenerbahçe, Serdar Dursun'u transfer ederken sağ bek, orta saha, kanat oyuncusu ve en az iki forvet daha bekleniyor.

SON DAKİKA: Hem Fenerbahçe hem Galatasaray istiyor! Kaan Ayhan'ın kararında Fatih Terim etkisi...

TFF'NİN YABANCI SINIRI KARARI SONRASI...

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı sınırı kararı sonrasında milli takımın oyuncuları da değere bindi. 'in daha önce de çok istediği yıldız joker olarak transfer edilmek isteniyor.

SON DAKİKA: Hem Fenerbahçe hem Galatasaray istiyor! Kaan Ayhan'ın kararında Fatih Terim etkisi...

DÖRT POZİSYONDA BİRDEN OYNAYABİLİYOR!

Galatasaray'da 'in uzun süredir transferini istediği yeniden gündeme geldi. Kaan Ayhan, stoper, sağ bek, sol bek ve altı numara pozisyonlarında oynayabiliyor.

SON DAKİKA: Hem Fenerbahçe hem Galatasaray istiyor! Kaan Ayhan'ın kararında Fatih Terim etkisi...

, 'ın Sassuolo'ya transferinden önce de bu imzanın atılmasını istemişti. Fortuna takımından 2 milyon Euro çıkış opsiyonu bulunan Kaan Ayhan, İtalya'ya transfer olmuştu.

SON DAKİKA: Hem Fenerbahçe hem Galatasaray istiyor! Kaan Ayhan'ın kararında Fatih Terim etkisi...

KAAN AYHAN'I FENERBAHÇE DE İSTİYOR!

Vedat Muriqi, Emre Kılınç, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş transferlerinde yaşanan süreç bu yaz da devam edecek gibi gözüküyor...

SON DAKİKA: Hem Fenerbahçe hem Galatasaray istiyor! Kaan Ayhan'ın kararında Fatih Terim etkisi...

Fenerbahçe de Galatasaray gibi 'ı transfer etmek istiyor. Stoperde gelecek sezon Lemos ve Zanka'yı düşünmeyen Fenerbahçe, Attila Szalai'nin yanına yerli bir isim arıyor. TFF'nin yabancı sınırı kararı sonrası her Türk oyuncunun değeri arttı.

SON DAKİKA: Hem Fenerbahçe hem Galatasaray istiyor! Kaan Ayhan'ın kararında Fatih Terim etkisi...

Fenerbahçe'nin 'ın planları arasında Szalai'nin satılma ihtimali de var. EURO 2020'de özellikle Fransa maçındaki performansıyla tam not alan Szalai için Avrupa'nın birçok liginden gözlem yapılıyor.

SON DAKİKA: Hem Fenerbahçe hem Galatasaray istiyor! Kaan Ayhan'ın kararında Fatih Terim etkisi...

Eğer Attila Szalai satılırsa o bölgede 'a güvenmek isteyen Fenerbahçe, bu transfere oldukça önem veriyor.

SON DAKİKA: Hem Fenerbahçe hem Galatasaray istiyor! Kaan Ayhan'ın kararında Fatih Terim etkisi...

1994 yılında dünyaya gelen , kariyerine Schalke 04 altyapısında başladı. Schalke 04 takımında profesyonel olan Kaan, Fortuna Düsseldorf ile yakaladığı başarıyla ivme yakaladı.

SON DAKİKA: Hem Fenerbahçe hem Galatasaray istiyor! Kaan Ayhan'ın kararında Fatih Terim etkisi...

Geçen yaz transfer döneminde 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Sassuolo'ya transfer olan 'ın Türkiye'ye gelebileceği ifade ediliyor.

SON DAKİKA: Hem Fenerbahçe hem Galatasaray istiyor! Kaan Ayhan'ın kararında Fatih Terim etkisi...

Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin talip olduğu için bonservis formülünün yanı sıra kiralama seçeneği de masada...

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SON DAKİKA: Hem Fenerbahçe hem Galatasaray istiyor! Kaan Ayhan'ın kararında Fatih Terim etkisi...
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