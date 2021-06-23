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Giriş Tarihi: 23.6.2021 07:31 Son Güncelleme: 23.6.2021 07:43

için iddiası! da istiyor

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor için Mario Rui iddiası! Galatasaray da istiyor

İtalyan basını, ’un ’den ’yi kiralamak istediğini ancak 'ın da oyuncunun talipleri arasında olduğunu yazdı.

'a İtalya'dan bir iddia geldi. Çizme basını, Fırtına'nın 'den 'yi kiralamak istediğini yazdı. G.Saray'ın da Rui'yi istediği iddia edilirken, Napoli ile 2025'e kadar sözleşmesi olan Portekizli sol bekin takımdan ayrılabileceği vurgulandı. Geçen sezon 36 maça çıkan ve 2 asistlik katkı yapan 30 yaşındaki oyuncunun Avrupa'dan başka taliplerinin de bulunduğu ancak iki Türk kulübünün transfer için ısrarcı olduğu da ifade edildi.

MARİO RUİ KİMDİR?
2018'den bu yana Napoli'de 132 maça çıkan 30 yaşındaki sol bek, 11 kez de Portekiz Milli Takımı forması giydi. Rui 2018 Dünya Kupası'nda da oynadı. Kariyeri boyunca 329 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 6 gol atıp 16 tane de asiste imza attı.

YUNUS MALLI SİL BAŞTAN
Bu arada Trabzonspor'da geçen sezon bekleneni veremeyen isimleri arasında yer alan , bu sezon takımın önemli bir parçası olmayı hedefliyor. Sosyal medya hesabından yaptığı antrenman paylaşımları yoğun ilgi gören 29 yaşındaki oyuncunun yeni sezonda merkez orta saha olarak görev yapması da bekleniyor.

MİLLİLERE EKSTRA İZİN
Öte yandan Trabzonspor Teknik Direktörü , sezon biter bitmez milli takım kampına katılan Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'e ekstra izin verdi. Oyuncuların ilk etap kamp çalışmalarına katılması beklenmezken hazırlık maçlarının oynanacağı ikinci etap kamp çalışmalarında ise kadroya dahil olması bekleniyor.

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Trabzonspor için Mario Rui iddiası! Galatasaray da istiyor
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