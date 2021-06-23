Trabzonspor için Mario Rui iddiası! Galatasaray da istiyor

Trabzonspor'a İtalya'dan bir iddia geldi. Çizme basını, Fırtına'nın Napoli'den Mario Rui'yi kiralamak istediğini yazdı. G.Saray'ın da Rui'yi istediği iddia edilirken, Napoli ile 2025'e kadar sözleşmesi olan Portekizli sol bekin takımdan ayrılabileceği vurgulandı. Geçen sezon 36 maça çıkan ve 2 asistlik katkı yapan 30 yaşındaki oyuncunun Avrupa'dan başka taliplerinin de bulunduğu ancak iki Türk kulübünün transfer için ısrarcı olduğu da ifade edildi.