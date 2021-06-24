Aziz Yıldırım: Nihat Özdemir'i değil FETÖ'cüleri kulüpten atın

Aziz Yıldırım'ın açıklamaları şöyle...

"Kavga etmeyin Nihat Bey'le. Nihat Bey'i yanınıza alın. Nihat Bey sizin dediğiniz her şeyi yapmaz, yapamaz, gücü yok. Kanuni olarak olabilecek her şeyde sizin yanınızda olur. Şikayetleriniz olur, ağabey deyin, başkan deyin anlatın. Evine gidin anlatın