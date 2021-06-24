Aziz Yıldırım: Nihat Özdemir'i değil FETÖ'cüleri kulüpten atın

Son dakika... Fenerbahçe'nin gündemine dair bir basın toplantısı düzenleyen eski başkan Aziz Yıldırım, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
20 yıl sarı-lacivertli kulüpte başkanlık yapan Yıldırım, Ali Koç döneminde camiada bazı isimlerle kavga edildiğini belirtti. Efsane başkan, başta Nihat Özdemir olmak üzere herkesle barış sağlanması gerektiğini söyledi.
Aziz Yıldırım'ın açıklamaları şöyle...
"Kavga etmeyin Nihat Bey'le. Nihat Bey'i yanınıza alın. Nihat Bey sizin dediğiniz her şeyi yapmaz, yapamaz, gücü yok. Kanuni olarak olabilecek her şeyde sizin yanınızda olur. Şikayetleriniz olur, ağabey deyin, başkan deyin anlatın. Evine gidin anlatın
Nihat Bey'i atana kadar içeride FETÖ'cü üyeler var. Onları atın. 'Savcılar, hakimlerle ben mi yemek yedim, üye yaptım' diyor.
Onların FETÖ'cü olduğunu o dönem kimse bilmiyordu. Üye oldukları zaman yönetim kurulu kararının altında senin de imzan vardı.
Nihat Bey, kovid nedeniyle hastanede yattı. Emre'yle gittin adamı gizlice ziyaret ettin. Bu ne perhiz, bu ne lahana tur şusu. Adamı atıyoruz dedin, istifa dilekçesi verdi, ne yaptınız dilekçeyi."