Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Aziz Yıldırım: Nihat Özdemir'i değil FETÖ'cüleri kulüpten atın
Giriş Tarihi: 24.6.2021 13:34

Aziz Yıldırım: Nihat Özdemir'i değil FETÖ'cüleri kulüpten atın

Aziz Yıldırım: Nihat Özdemir'i değil FETÖ'cüleri kulüpten atın

Son dakika... Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, bir basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Başkan Ali Koç'a seslenen Yıldırım, kulüpte barış sağlanması gerektiğini ifade ederek Nihat Özdemir'e haksızlık yapıldığını söyledi. Yıldırım, "Kavga etmeyin Nihat Bey'le. Nihat Bey'i yanınıza alın. Nihat Bey sizin dediğiniz her şeyi yapmaz, yapamaz, gücü yok. Kanuni olarak olabilecek her şeyde sizin yanınızda olur. Şikayetleriniz olur, ağabey deyin, başkan deyin anlatın. Evine gidin anlatın" şeklinde konuştu.

Son dakika... Fenerbahçe'nin gündemine dair bir basın toplantısı düzenleyen eski başkan Aziz Yıldırım, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

20 yıl sarı-lacivertli kulüpte başkanlık yapan Yıldırım, Ali Koç döneminde camiada bazı isimlerle kavga edildiğini belirtti. Efsane başkan, başta Nihat Özdemir olmak üzere herkesle barış sağlanması gerektiğini söyledi.

Aziz Yıldırım'ın açıklamaları şöyle...

"Kavga etmeyin Nihat Bey'le. Nihat Bey'i yanınıza alın. Nihat Bey sizin dediğiniz her şeyi yapmaz, yapamaz, gücü yok. Kanuni olarak olabilecek her şeyde sizin yanınızda olur. Şikayetleriniz olur, ağabey deyin, başkan deyin anlatın. Evine gidin anlatın

Nihat Bey'i atana kadar içeride FETÖ'cü üyeler var. Onları atın. 'Savcılar, hakimlerle ben mi yemek yedim, üye yaptım' diyor.

Onların FETÖ'cü olduğunu o dönem kimse bilmiyordu. Üye oldukları zaman yönetim kurulu kararının altında senin de imzan vardı.

Nihat Bey, kovid nedeniyle hastanede yattı. Emre'yle gittin adamı gizlice ziyaret ettin. Bu ne perhiz, bu ne lahana tur şusu. Adamı atıyoruz dedin, istifa dilekçesi verdi, ne yaptınız dilekçeyi."

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor'da yarı finale kim kaldı, yarı final oyununu kim kazandı? TV8 ile 23 Haziran 2021 Survivor yarı final oyununu kim kazandı?
SON DAKİKA! Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri tarihi belli oldu: 2021 Emekli temmuz zammı ile...
Son dakika: EURO 2020’de geceye damga vuran karar! Portekiz-Fransa maçında yer yerinden oynadı…
Osman Gazi'nin eşi Bala Hatun’un çocuğu kimdir ve adı ne? Tarihte Bala Hatun'un hiç çocuğu oldu mu, Bala Hatun'un çocuğu kimdir?
Yerli aşı Türkovac'ta gurur veren gelişme: Güven tam gelecek aydınlık
SON DAKİKA | Fenerbahçe'ye eski Beşiktaşlı teknik adam! Transferde bomba iddia...
Prof. Dr. Ersoy'dan son dakika İstanbul depremi açıklaması | Artık aktif bir fay hattı var
Son dakika | Çift emekli maaşı için önemli karar: Kimler çift emekli maaşı alabilir?
Fahrettin Koca açıkladı! Türkiye'de hangi illerde delta varyantı görüldü?
CHP'de 40 milyonluk skandalda şoke eden detaylar ortaya çıktı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Aziz Yıldırım: Nihat Özdemir'i değil FETÖ'cüleri kulüpten atın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA