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Giriş Tarihi: 24.6.2021

Buçuk hedefi Slaven Bilic!

VOLKAN DEMİR
Buçuk hedefi Slaven Bilic!

Marco Silva ve Paulo Fonseca’yı listenin üstünde tutan sarı-lacivertli yönetim, daha önce Beşiktaş’ı da çalıştıran Hırvat teknik adam ile de görüşme halinde

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, önceki gün yaptığı açıklamada teknik direktörü pazartesi günü açıklayacağını duyurdu. Adayları iki isme indirdiklerini ifade eden sarı-lacivertli kulübün başkanı, "İki buçuk da diyebilirim" ifadesini kullandı. Marco Silva ve Paulo Fonseca isimlerini gündeminde tutan Ali Koç'un 'buçuk' olarak bahsettiği adayın Slaven Bilic olduğu ileri sürüldü.

SEÇİMDEN ÖNCE AÇIKLAMA YOK
Bir dönem Beşiktaş'ta görev alan Hırvat teknik adam sessizliğini korurken, kulüp bu konuda ser verip sır vermiyor. Başkan ise yeniden seçilmeden teknik direktör açıklamasını doğru bulmadığı için resmi duyuruyu pazartesi günü yapacak. Koç'un hangi isimde karar kılacağı merakla bekleniyor.

22 MİLYON €'DAN KAPIYI ÇALDI!
F.BAHÇE'NIN Macar stoperi Attila Szalai için transfer spekülasyonları artıyor. Başkan Ali Koç oyuncuyla ilgili, "20 milyon Euro'dan aşağısına konuşmayız" ifadesini kullandı. 23 yaşındaki futbolcuya karşılık West Ham'ın F.Bahçe'ye 22 milyon Euro'luk teklif yaptığı ancak sarı-lacivertlilerin kabul etmediği öğrenildi. Yönetimin aklında rakamı 25 milyon Euro'ya çıkarmak olduğu gelen haberler arasında. Szalai, devre arasında 2 milyon Euro'ya Rum Kesimi takımı Apollon Limassol'den transfer edilmişti.

İKİNCİ BAŞKAN ÖMER TEMELLİ
F.BAHÇE Başkanı Ali Koç, yeni yönetim listesini bugün açıklayacak. Koç'un listesinde Aziz Yıldırım döneminden 3 kişinin bulunması bekleniyor. Bu isimlerin başında Ömer Temelli geliyor. Temelli'nin ikinci başkan olarak görev alacağı gelen bilgiler arasında. Yıldırım döneminden bir başka isim ise Metin Doğan... Doğan, Yıldırım'ın son döneminde stattan sorumlu yönetim kurulu üyeliği yapmıştı. Son olarak Ercan Karasu yeni isimlerden olacak. Karasu da Yıldırım'ın ilk yıllarında görev almıştı.

F.BAHÇE'DE GÖZLER AZİZ YILDIRIM'DA
2018'de seçimi kaybetmesinin ardından sessizliğe gömülen F.Bahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, cumartesi günkü olağan seçimli genel kurul öncesi basının karşısına çıkıyor. Bugün 11.30'da Çırağan Sarayı'nda bir basın toplantısı düzenleyecek olan Yıldırım'ın anlatacakları camiada büyük merak konusu.

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Buçuk hedefi Slaven Bilic!
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