Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak sorusu futbolseverlerin gündemindeki yerini koruyor. Geçtiğimiz gün tamamlanan Galatasaray kongresinin ardından gözler, Fenerbahçe'nin ertelenen başkanlık seçimine çevrildi. Fenerbahçe başkan adayları arasında Ali Koç ve Eyüp Yeşilyurt bulunuyor. Bilindiği üzere, Fenerbahçe kongre tarihi önceden belirlenmiş; ancak koronavirüs tedbirleri nedeniyle ileri bir tarihe alınmıştı. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimleri ne zaman yapılacak, kongre tarihi nedir? İşte, Fenerbahçe başkanlık seçimleri ve kongresi hakkında detaylar
FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI 2021
Ali Koç
Eyüp Yeşilyurt
FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?
Fenerbahçe Kulübü, olağan seçimli genel kurulunun çoğunluğa bakılmaksızın 25-26 Haziran tarihlerinde yapılacağını bildirmişti.