Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe başkanlık seçimleri ne zaman yapılacak, tarih belli mi? Gözler Fenerbahçe başkanlık seçimlerinde!
Giriş Tarihi: 24.6.2021 09:59

Fenerbahçe başkanlık seçimleri ne zaman yapılacak, tarih belli mi? Gözler Fenerbahçe başkanlık seçimlerinde!

Fenerbahçe başkanlık seçimleri ne zaman yapılacak, tarih belli mi? Gözler Fenerbahçe başkanlık seçimlerinde!

Galatasaray başkanlık seçimlerinin tamamlanmasının ardından gözler Fenerbahçe’nin başkanlık seçimine çevrildi. Bu noktada, Fenerbahçe Başkanlık Seçimi, Fenerbahçe kongresi ne zaman yapılacak soruları merak konusu oldu. Normal şartlarda daha önce yapılması planlanan seçimler içinde bulunduğumuz salgın nedeniyle ertelenmişti. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimleri ne zaman yapılacak, tarih belli mi?

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak sorusu futbolseverlerin gündemindeki yerini koruyor. Geçtiğimiz gün tamamlanan Galatasaray kongresinin ardından gözler, Fenerbahçe'nin ertelenen başkanlık seçimine çevrildi. Fenerbahçe başkan adayları arasında Ali Koç ve Eyüp Yeşilyurt bulunuyor. Bilindiği üzere, Fenerbahçe kongre tarihi önceden belirlenmiş; ancak koronavirüs tedbirleri nedeniyle ileri bir tarihe alınmıştı. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimleri ne zaman yapılacak, kongre tarihi nedir? İşte, Fenerbahçe başkanlık seçimleri ve kongresi hakkında detaylar

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI 2021

Ali Koç

Eyüp Yeşilyurt

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe Kulübü, olağan seçimli genel kurulunun çoğunluğa bakılmaksızın 25-26 Haziran tarihlerinde yapılacağını bildirmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor'da yarı finale kim kaldı, yarı final oyununu kim kazandı? TV8 ile 23 Haziran 2021 Survivor yarı final oyununu kim kazandı?
SON DAKİKA! Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri tarihi belli oldu: 2021 Emekli temmuz zammı ile...
Son dakika: EURO 2020’de geceye damga vuran karar! Portekiz-Fransa maçında yer yerinden oynadı…
Fahrettin Koca açıkladı! Türkiye'de hangi illerde delta varyantı görüldü?
Osman Gazi'nin eşi Bala Hatun’un çocuğu kimdir ve adı ne? Tarihte Bala Hatun'un hiç çocuğu oldu mu, Bala Hatun'un çocuğu kimdir?
Prof. Dr. Ersoy'dan son dakika İstanbul depremi açıklaması | Artık aktif bir fay hattı var
Yerli aşı Türkovac'ta gurur veren gelişme: Güven tam gelecek aydınlık
AK Partili vekil Hasan Turan'dan canlı yayında çarpıcı açıklama: CHP medyası kara para skandalını örtmeye çalışıyor
Son dakika: Romelu Lukaku'dan Türkiye mesajı! "Mutlaka bir gün geleceğim"
Son dakika: Zararların yüzde 50’si siliniyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe başkanlık seçimleri ne zaman yapılacak, tarih belli mi? Gözler Fenerbahçe başkanlık seçimlerinde!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA