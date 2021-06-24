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Giriş Tarihi: 24.6.2021 16:33 Son Güncelleme: 24.6.2021 16:45

Galatasaray'da Hollandalı Steven Berghuis sürprizi! Onyekuru ayrıntısı...

Galatasaray'da Hollandalı Steven Berghuis sürprizi! Onyekuru ayrıntısı...

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı kırmızılılarda yeni yönetim ile Fatih Terim bir toplantı yaparak transfer rotasını oluşturdu. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, aldığı kararla futbol şubesinden sorumlu bir yönetici olmayacağını ifade etti. Fatih Terim, Başkan Elmas'a bağlı olarak çalışacak. Transferde sürpriz bir isim gündeme geldi! İşte Steven Berghuis sürprizinin detayları...

Son dakika Galatasaray haberleri... Gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, transfer çalışmalarına başladı. Kaan Ayhan, Henry Onyekuru'nun ardından bir isim daha gündeme geldi. Hollanda milli takımında da forma giyen Steven Berghuis için girişimler yapılacak.

41 MAÇTA 21 GOL ATTI!

Galatasaray, Hollandalı Steven Berghuis'i listeye aldı. 29 yaşındaki oyuncu geçen sezon Feyenoord ile 41 maçta 21 gol atıp 16 da asist yaptı.

Hollanda'da Twente genç takımında forma giyen Steven Berghuis, daha sonra Venlo, AZ Alkmaar gibi takımlarda da oynadı.

Premier Lig ekiplerinden Watford'ta da forma giyen deneyimli futbolcu Feyenoord'ta kendini buldu.

Bu transfer gerçekleşirse Onyekuru'dan vazgeçilmesi bekleniyor.

Galatasaray'dan transfer atağı! Hollandalı Steven Berghuis ile temasa geçildi

A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın aktardığı bilgiye göre Mostafa Mohamed, özel izinle PSV maçında oynayabilecek.

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Galatasaray'da Hollandalı Steven Berghuis sürprizi! Onyekuru ayrıntısı...
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