Galatasaray'da Hollandalı Steven Berghuis sürprizi! Onyekuru ayrıntısı...

41 MAÇTA 21 GOL ATTI!
Galatasaray, Hollandalı Steven Berghuis'i listeye aldı. 29 yaşındaki oyuncu geçen sezon Feyenoord ile 41 maçta 21 gol atıp 16 da asist yaptı.
Hollanda'da Twente genç takımında forma giyen Steven Berghuis, daha sonra Venlo, AZ Alkmaar gibi takımlarda da oynadı.
Premier Lig ekiplerinden Watford'ta da forma giyen deneyimli futbolcu Feyenoord'ta kendini buldu.
Bu transfer gerçekleşirse Onyekuru'dan vazgeçilmesi bekleniyor.
Galatasaray'dan transfer atağı! Hollandalı Steven Berghuis ile temasa geçildi
A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın aktardığı bilgiye göre Mostafa Mohamed, özel izinle PSV maçında oynayabilecek.