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Giriş Tarihi: 24.6.2021

Kenan ve Salih imza atıyor

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Kenan ve Salih imza atıyor

Hoca krizini çözen Beşiktaş, ilk etapta anlaşmaya varılan Salih Uçan’la sözleşme imzalayacak. Kenan Karaman, Sergen Yalçın’ın onayına sunulurken forvet transferine de kısa sürede son nokta konulacak

Bir ayı aşkın süredir teknik direktör Sergen Yalçın'la yaptığı yeni sözleşme görüşmelerini olumlu sonuçlandıran Beşiktaş, bundan sonraki süreçte transfere ağırlık verecek. Siyah-beyazlılar, ilk olarak Yalçın'ın çok istediği Salih Uçan'la mukavele imzalayacak. 27 yaşındaki orta saha 3 yıllık sözleşme karşılığında bonuslarla birlikte sezon başına 10 milyon TL alacak. Yönetimin, prensip anlaşmasına vardığı Kenan Karaman ise deneyimli hocanın onayına sunulacak. Sergen Yalçın "Tamam" dediği anda Kenan'la 3 yıllık sözleşme yapılacak. 27 yaşındaki Karaman sezon başına bonuslar dahil olmak üzere 13 milyon TL kazanacak. Beşiktaş forvet transferinde de başta Diego Costa olmak üzere Andraz Sporar, Santos Borre, Carlos Bacca ve Aleksandar Mitrovic gibi isimlerle görüştü. Yalçın'ın onay vermesi durumunda Kartal'a en yakın isim olan Diego Costa'nın transferini bitirmek için harekete geçilecek.

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Kenan ve Salih imza atıyor
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