Kenan ve Salih imza atıyor

Hoca krizini çözen Beşiktaş, ilk etapta anlaşmaya varılan Salih Uçan’la sözleşme imzalayacak. Kenan Karaman, Sergen Yalçın’ın onayına sunulurken forvet transferine de kısa sürede son nokta konulacak
Bir ayı aşkın süredir teknik direktör Sergen Yalçın'la yaptığı yeni sözleşme görüşmelerini olumlu sonuçlandıran Beşiktaş, bundan sonraki süreçte transfere ağırlık verecek. Siyah-beyazlılar, ilk olarak Yalçın'ın çok istediği Salih Uçan'la mukavele imzalayacak. 27 yaşındakiorta saha 3 yıllık sözleşme karşılığındabonuslarla birlikte sezon başına10 milyon TL alacak. Yönetimin, prensip anlaşmasına vardığı Kenan Karaman ise deneyimli hocanın onayına sunulacak. Sergen Yalçın "Tamam" dediği anda Kenan'la 3 yıllık sözleşme yapılacak. 27 yaşındaki Karaman sezon başınabonuslar dahil olmak üzere 13milyon TL kazanacak. Beşiktaş forvet transferinde de başta Diego Costa olmak üzere Andraz Sporar, Santos Borre, Carlos Bacca ve Aleksandar Mitrovic gibi isimlerle görüştü. Yalçın'ın onay vermesi durumunda Kartal'a en yakın isim olan Diego Costa'nın transferini bitirmek için harekete geçilecek.