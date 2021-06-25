Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ahmet Çakar o davada ilk duruşmada beraat etti
Giriş Tarihi: 25.6.2021 14:20

Ahmet Çakar o davada ilk duruşmada beraat etti

Ahmet Çakar o davada ilk duruşmada beraat etti

Eski futbolcu Rıdvan Dilmen’e sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hakaret ettiği iddia edilen eski hakem Ahmet Çakar’ın ilk duruşmada beraatine karar verildi. İşte Ahmet Çakar'ın ifadesi...

İstanbul 42. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Ahmet Çakar ve taraf avukatları hazır bulundu. Ahmet Çakar savunmasında "Atılı suçu kabul etmiyorum. İddianamede geçen paylaşımı ben Rıdvan Dilmen'i kastederek yazmadım. Rıdvan ile 40 arkadaşız, suç tarihinden 3 ay kadar önce aramızda bir tartışma yaşanmıştı. Aramız biraz bozuktu, ancak ben bu yazıda onu kastetmedim. Ben bu paylaşımı eski ABD Başkanı Trump için yazmıştım. Beraatımı istiyorum" dedi. Rıdvan Dilmen'in avukatı ise şikayetlerinin devam ettiğini ve müvekkilinin kovid nedeniyle duruşmaya katılamadığını ifade etti. İlk celsede kararını açıklayan mahkeme, Ahmet Çakar'ın atılı suçtan beraatine karar verdi.

İŞTE İDDİANAMENİN DETAYLARI...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Ahmet Çakar'ın, sosyal medya hesabından 30 Kasım 2020'de eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen'e yönelik 'İblis için zor günler başlıyor' diye paylaşımda bulunduğu öne sürülmüştü. İddianamede, Ahmet Çakar'ın ifadesinde paylaşımı kendisinin yaptığını, iblis yakıştırmasını Rıdvan Dilmen için yapmadığını, yapmış olduğu paylaşımda isim belirtmediğini, dünya politikasında yabancı bir ülkenin liderine koronavirüs salgını ile alakalı eleştirel olarak belirtmiş olduğu yakıştırma olduğunu, iblis yakıştırmasının Rıdvan Dilmen'in neden üzerine alındığını hayretle karşıladığını beyan ettiği belirtilmişti.

İddianamede, şüpheli Çakar'ın müşteki Dilmen'e söylediği sözlerin Dilmen'in onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olduğu, bu bağlamda hakaret suçunun yasal unsurlarının oluştuğu yazılmıştı. Paylaşımın sosyal medya üzerinden yapılması nedeniyle aleniyet unsurunun oluştuğunun belirtildiği iddianamede, Çakar ile Dilmen arasında uzlaşmanın sağlanamadığı vurgulanmıştı.

Çakar'ın 'Hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapsinin talep edilmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor 2021 finalistleri kimler oldu? TV8 - 24 Haziran 2021 SMS sıralaması ile Survivor’da kim elendi? Acun Ilıcalı açıkladı! İsmail mi, Ayşe mi, Aleyna mı, Poyraz mı?
SON DAKİKA: Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri tarihi belli oldu: 2021 Emekli temmuz zammı ile...
Son Dakika Haberi: Galatasaray'da dev transfer harekatı! 2 isim yolcu, Fatih Terim'e kötü haber
Son dakika: EURO 2020’de geceye damga vuran karar! Portekiz-Fransa maçında yer yerinden oynadı…
SON DAKİKA: Emine Karakaş'ın vasiyeti ortaya çıktı! Kuma olmak istemediği için öldürüldü
SON DAKİKA HABER! Ünlü cerrahın eşinden çarpıcı iddia: 3'lü ilişki teklifini reddettiğim için boşanma davası açtı!
Son dakika: Cristiano Ronaldo’nun geleceğine dair soru işaretleri artıyor! Yeni adresi neresi olacak?
SON DAKİKA: Deprem profesörü Halit Demir'i 20 milyon lira dolandırdılar
SON DAKİKA HABER: Altın fiyatları için işler giderek kızışıyor! Peş peşe açıklamalar: Altın düşer mi yükselir mi?
Osman Gazi'nin eşi Bala Hatun’un çocuğu kimdir ve tarihte adı ne? Bala Hatun'un hiç çocuğu oldu mu, Bala Hatun çocuğu kimdir?
ARKADAŞINA GÖNDER
Ahmet Çakar o davada ilk duruşmada beraat etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA