AİHM, Ekşioğlu ve Mosturoğlu lehine karar verdi

3 Temmuz sürecinde PFDK tarafından disiplin cezası verilen F.Bahçeli eski yöneticiler Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu'nun AİHM'e yaptığı 'adil yargılanma ve 'özel aile hayatına saygı' haklarının ihlal edildiğine ilişkin başvuru sonuçlandı. AİHM, başvuruyuyerinde bularak iki yöneticinin haklarının ihlal edildiğinekarar verdi. Kararda disiplin yargılanması ve cezasının, yargılamanın sonuçlanmadan verilemeyeceğine dikkat çekildi. Mostoroğlu'na 6 bin Euro manevii tazminat ödemesine hükmedilirken karar geçtiğimiz ay sonuçlanan "Futbolda Şike Kumpası" davasının" görüldüğü İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaştı. PFDK, Ekşioğlu'na 3, Mosturoğlu'na ise 1 yıl hak mahrumiyeti cezası vermişti.