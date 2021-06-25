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Giriş Tarihi: 25.6.2021

AİHM, Ekşioğlu ve Mosturoğlu lehine karar verdi

MUSTAFA SAİT ÖZKAN MUSTAFA SAİT ÖZKAN
AİHM, Ekşioğlu ve Mosturoğlu lehine karar verdi
3 Temmuz sürecinde PFDK tarafından disiplin cezası verilen F.Bahçeli eski yöneticiler Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu'nun AİHM'e yaptığı 'adil yargılanma ve 'özel aile hayatına saygı' haklarının ihlal edildiğine ilişkin başvuru sonuçlandı. AİHM, başvuruyu yerinde bularak iki yöneticinin haklarının ihlal edildiğine karar verdi. Kararda disiplin yargılanması ve cezasının, yargılamanın sonuçlanmadan verilemeyeceğine dikkat çekildi. Mostoroğlu'na 6 bin Euro manevii tazminat ödemesine hükmedilirken karar geçtiğimiz ay sonuçlanan "Futbolda Şike Kumpası" davasının" görüldüğü İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaştı. PFDK, Ekşioğlu'na 3, Mosturoğlu'na ise 1 yıl hak mahrumiyeti cezası vermişti.

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AİHM, Ekşioğlu ve Mosturoğlu lehine karar verdi
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