Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına cevap! "Asıl hedef yıpratmak..."

Ali Koç'un açıklamaları şöyle...

3 sene evvel burada, büyük bir coşkuyla Türk spor tarihinde en yüksek katılımla bir seçim yapıldı. Sizlerin sayesinde bizler kazandık. O gün demokrasi şöleni açısından iyi bir sınav verdiğimizi düşünüyorum.

"FUTBOLDA İSTEDİĞİMİZ GİBİ OLMADI"

Sizlerin çok büyük beklentileri ve inançları vardı. Bu geçirdiğimiz zorlu 3 senede, hedeflerimizin, niyetlerimizin ve kalbimizin karşılığını futbolda alamadık. Futbolda uygulamak istediklerimiz, seçtiğimiz hocalar, onlarla sağlamayı planladığımız uyum, istediğimiz gibi olmadı. Beklenti çok yüksekti. İlk sene yaşadığımız hayal kırıklığı büyük üzüntü yaşamamıza sebebiyet verdi.

Bugüne kadar hiçbir şey vaat etmedim. Bu sefer biz sizi mahcup etmeyeceğiz. Yepyeni bir sayfa açıyoruz. 3 yılın yaşattığı tecrübe, acılar ve sıkıntılar bize çok şey öğretti. Her zamankinden daha dirençli, daha motive daha inançlıyız.

Önümüzdeki sezon inşallah şampiyonluklar geldikçe, doğrunun, iyinin, iyiliğin başarılı olabileceğini göstereceğiz. Samandıra bambaşka olacak. Görmeyi arzu ettiğini ruhu, öyle bir aşılayacağız ki, sahada yansımalarını daha ilk günden görmeye başlayacaksınız.

"ŞAMPİYON OLMAK ZORUNDAYIZ"

İlk sene çok çok kötüydü. İkinci sene 20. haftaya kadar ligin favorisiydik. Bu sene 2 puanla şampiyonluk verdik. Burada Sivas maçını alsaydık, 3. senemizde şampiyon olacaktık. Önümüzdeki sezon şampiyon olmak zorundayız.

Sayın Aziz Yıldırım'a hiçbir zaman saygısızlık etmedik. Hiçbir konuşmamda başkanımızdan bahsederken 'eski' lafını kullanmadım. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren iletişim kurmaya çalıştık.

Sayın Eyüp Yeşilyurt'u yeni tanıdım. Yüreği temiz, Fenerbahçe için var olanlar diye tabir ettiğim kişiliğe uyan bir kongre üyesi. Çekilmesinin asıl sebebi, bu adaylık sürecinde tecrübe ettikleri. Ali Koç nefretiyle bezenmiş insanların, onun üstünden bana ve arkadaşlarıma yaptıkları hamleler.

Sayın Aziz Yıldırım, benimle uğraşmanın, beni kızdırmanın nelere mal olabileceğini anlayamamış durumda.

"ARTIK HADDİNİZİ AŞTINIZ"

Benim için artık sadece Aziz Yıldırım'sınız. Siz kendinizi Fenerbahçe'nin sahibi, hatta Fenerbahçe'den daha büyük görüyorsunuz. 3 sene evvel buradaki seçim sonuçlarını artık hazmetmeniz lazım. Artık haddinizi aştınız.

Son derece kendini bilmez, küstah, dengesiz açıklamalar yaptı. Bana olan husumetiniz kulübümüze zarar vermektedir. Ben sizinle havada, karada, her yerde mücadele ederim. Ama kulübümüze zarar veriyorsunuz.

İrfan Can'a 11 milyon Euro vermişiz, açıkla belgeleri. Şimdi beni mahkemeye vermezseniz, adam değilsiniz. Şunu biliyorum, biz yüz yüze geleceğiz Aziz Yıldırım. Siz gelmezseniz ben sizinle yüz yüze geleceğim. Kaçmak yok.