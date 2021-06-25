Deplasman golü rafa kaldırıldı

UEFA, iki maç üzerinden oynanan elemelerde deplasman golü avantajını kaldırdı. Gol eşitliği halinde maç uzatmaya gidecek
UEFA deplasman golü kuralıyla ilgili çok radikal bir karar aldı. 2021-22 sezonundan itibaren kulüp organizasyonlarında bu kuralın uygulanmayacağını açıkladı. Buna göre,takımların eşit sayıda golkaydettiği iki maç üzerindenoynanan eşleşmelerde,deplasmanda fazla golatan ekibin tur atlamasınadayanan kural değişecek. Bundan böyle tek maçlı eleme sisteminde olduğu gibi 15'er dakikalık iki uzatma oynanacak. Eşitliğin uzatma bölümünde de bozulmaması halinde penaltı atışlarına geçilecek. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin yeni kararla ilgili "Deplasmangolü kuralında görüş birliğiolmamasına rağmen, futbolpaydaşları, kuralın adilliğinisorguladı ve kaldırılmasıyönünde bir tercih dilegetirdi" diye konuştu,
YABANCI İTİRAZINATAHKİM'DEN RET TFF Tahkim Kurulu, Kulüpler Birliği'nin yanı sıra Galatasaray ve Fenerbahçe'nin, federasyonun uygulamaya koyduğu yeni yabancı oyuncu kuralınayaptığı itirazı reddetti. Kulüpler Birliği'nin başvurusunu usul yönünden kabul etmeyen Tahkim, TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı gerekçesiyle kabul etmedi. Süper Lig'de kademeli olarak uygulanacak yeni yabancı kuralı şöyle: 2021-22 sezonu: 8+6, 2022/23 sezonu: 7+5, 2023-24 sezonu: 6+4.