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Giriş Tarihi: 25.6.2021

Deplasman golü rafa kaldırıldı

Deplasman golü rafa kaldırıldı

UEFA, iki maç üzerinden oynanan elemelerde deplasman golü avantajını kaldırdı. Gol eşitliği halinde maç uzatmaya gidecek

UEFA deplasman golü kuralıyla ilgili çok radikal bir karar aldı. 2021-22 sezonundan itibaren kulüp organizasyonlarında bu kuralın uygulanmayacağını açıkladı. Buna göre, takımların eşit sayıda gol kaydettiği iki maç üzerinden oynanan eşleşmelerde, deplasmanda fazla gol atan ekibin tur atlamasına dayanan kural değişecek. Bundan böyle tek maçlı eleme sisteminde olduğu gibi 15'er dakikalık iki uzatma oynanacak. Eşitliğin uzatma bölümünde de bozulmaması halinde penaltı atışlarına geçilecek. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin yeni kararla ilgili "Deplasman golü kuralında görüş birliği olmamasına rağmen, futbol paydaşları, kuralın adilliğini sorguladı ve kaldırılması yönünde bir tercih dile getirdi" diye konuştu,

YABANCI İTİRAZINA TAHKİM'DEN RET
TFF Tahkim Kurulu, Kulüpler Birliği'nin yanı sıra Galatasaray ve Fenerbahçe'nin, federasyonun uygulamaya koyduğu yeni yabancı oyuncu kuralına yaptığı itirazı reddetti. Kulüpler Birliği'nin başvurusunu usul yönünden kabul etmeyen Tahkim, TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı gerekçesiyle kabul etmedi. Süper Lig'de kademeli olarak uygulanacak yeni yabancı kuralı şöyle: 2021-22 sezonu: 8+6, 2022/23 sezonu: 7+5, 2023-24 sezonu: 6+4.

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Deplasman golü rafa kaldırıldı
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