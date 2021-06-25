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Giriş Tarihi: 25.6.2021 11:04

Konyaspor'dan yabancı kuralı için TFF'ye destek

DHA
Konyaspor'dan yabancı kuralı için TFF'ye destek

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2021-2022 sezonunda 8+6 ile uygulamaya başlayacağı kademeli yabancı uygulamasını destekleyen kulüpler arasına Konyaspor da katıldı.

Dün kuralın iptal edilmesi yönündeki Kulüpler Birliği Vakfı ile Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin ayrı ayrı başvuruları Tahkim Kurulu tarafından reddedilirken Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, Futbol Federasyonu'nun kararına olumlu bulduklarını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı'nın yabancı futbolcu ve oyuncu uygunluğu ile ilgili karara yaptığı itirazı usul yönünden reddine karar verdi. Kurul ayrıca Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de yabancı futbolcu ve oyuncu uygunluğu ile ilgili karara yaptığı itirazını oy birliğiyle reddetti.

"ALTYAPI OLMADAN KULÜPLERİ AYAKTA TUTAMAZSINIZ"
Yönetim kurulu ile birlikte yerel ve ulusal medya temsilcileriyle bir araya gelen Fatih Özgökçen de 8+6 kuralı için, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı kuralıyla alakalı aldığı kararı destekliyoruz. Ancak kulüplerin altyapısına katkı sağlayacak bazı düzenlemeler yapılabilir" dedi. Özgökçen ayrıca, "Altyapı olmadan yüksek maliyetli transferler yaparak kulüpleri ayakta tutamazsınız. Bu yüzden altyapıya yeni dönemde büyük ağırlık vereceğiz. Sadece ülke çapındaki altyapı maçlarını izleyecek ve alt ligleri takip edecek bir ekip oluşturulacak" diye konuştu.

ALANYASPOR VE ANTALYASPOR DA DESTEK VERMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde Aytemiz Alanyaspor ve Antalyaspor'dan da TFF'ye destek gelmişti. DHA'ya konuşan Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, "Biz zaten Türk futbolculara en fazla yatırım yapan kulüplerden birisiyiz. Federasyonun bu kararını ben destekliyorum. Hem Milli Takım'ın kalitesinin yükselmesi, aynı zamanda Türk futbolcuların değerlenmesi; Türkiye'ye geliyorsa az sayıda kalite yabancı gelsin, yabancı çöplüğüne çevirmeyelim. Ben federasyonun kararını bu anlamda destekliyorum. Biz hazırlığımızı yaptık. Bizim herhangi problemimiz yok. Federasyonumuzun almış olduğu kararı destekliyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu da DHA'ya verdiği röportajda, "Aslında bu konuda bütün kulüpler hazırlıklı. Yani bu yeni çıkan, uygulanacak bir şey değil. Geçen sene zaten gündemdeydi. Şu anda federasyonun uygulamak istediği bir yabancı kuralı var. Ben zaten bunu geçen yıl da daha önceki yıllarda da yabancı sayısının düşmesiyle alakalı görüşümü Alanyaspor Başkanı olarak belirttim. Yine yeniliyorum: Federasyonun aldığı kararı ben onaylıyorum. Biz geçen sene 10 oyuncuyla başlayıp, 10 oyuncuyla bitirdik. Onun için ben sahada 8 yabancı oyuncu varken 6 oyuncuyu yedek kulübesinde oturtmam" şeklinde yorumda bulunmuştu.

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Konyaspor'dan yabancı kuralı için TFF'ye destek
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