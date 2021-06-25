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Giriş Tarihi: 25.6.2021 14:23

Koray Altınay Sivasspor'a imza atmak üzere

İHA
Koray Altınay Sivasspor'a imza atmak üzere

DG Sivasspor, en son Fatih Karagümrük forması giyen 29 yaşındaki defans oyuncusu Koray Altınay transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın.

UEFA Konferans Ligi'nde sahne almaya hazırlanan Sivasspor, transferde çalışmalarına devam ediyor. Sivasspor'un, en son Fatih Karagümrük forması Koray Altınay transferini bitirmesi an meselesi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın istediği futbolcu ile ilgili kulüpten resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Altınay transferinin kısa sürede resmileşeceği öğrenildi.

Sağ bek ve stoper mevkilerinde forma giyen Altınay, geçen sezon Fatih Karagümrük formasıyla 27 karşılaşmaya çıkmış 1 gol ve 2 asistle sezonu tamamlamıştı.

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Koray Altınay Sivasspor'a imza atmak üzere
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