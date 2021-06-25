Otopark gerilimi!

Yıldırım, maraton tribünündeki otoparkın verilmediği için kongreye katılmama kararı aldı
Kongre öncesi F.Bahçe'de otopark tartışması çıktı. Aziz Yıldırım, maraton tribün tarafındaki otoparkın kendilerine verilmemesi nedeniyle kongreye katılmayacaklarını duyurdu. Yıldırım, "Abdullah Kiğılı'nın yürümeproblemleri sebebiyle en azındanüç araçlık kullanım imkanı tanınmasınıistedik. Vefa Küçük önce kabul etti,ardından buranın bize verilmeyeceğiniiletti. Bu uygulamayı üzüntü ve esefle karşılıyoruz. Ben ve arkadaşlarım kongreye katılmayacağız" dedi. Ardından F.Bahçe Kulübü de şu açıklamayı yaptı:"Fenerium otoparkından kendilerine yer verilmiştir. Yapılan açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Kendisinden beklentimiz, söz vermiş olduğu gibi eski başkan Sayın Aziz Yıldırım ve arkadaşlarının, kongremize katılım göstermeleridir."
GÖZLER KOÇ'TA
FENERBAHÇE'NIN Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı bugün ve yarın gerçekleştirilecek. Ülker Stadı'nda yapılacak kongrede başkan Ali Koç seçime tek aday olarak giriyor. İki gün sürecek genel kurulda bugün Ali Koç kürsüde konuşmasını yapacak. Ardından yönetim, denetleme kurulunun ibra edilmesi ve 2021 yılı bütçesi üyelerin oylarına sunulacak. Yarın ise toplamda 29 bin 9 üye ile delege oy kullanmak üzere sandık başına gidecek. AzizYıldırım'ın açıklamaları sonrasıBaşkan Koç'un anlatacaklarıbüyük merak konusu. Bu arada adaylığını açıklayan Eyüp Yeşilyurt yeterli geçerli imza sayısına ulaşamadığı için seçime girme hakkı kazanamadı.