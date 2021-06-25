Galatasaray'da başkan Burak Elmas'tan Fatih Terim'e transfer sözü geldi. Takımdaki 2 ismin gönderilmesine karar verilirken, teknik direktör Fatih Terim'e ise istediği oyunculardan kötü haber geldi. İşte son dakika haberinin detayları...
Galatasaray'da Burak Elmas'ın başkan seçilmesiyle birlikte görevine dönen teknik direktör Fatih Terim, yeni yönetime transfer listesini sundu.
Pazartesi günü Florya'da işbaşı yapan deneyimli çalıştırıcı, salı günü mazbatasını alan Elmas'la yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi.
İmparator'un bu zirvede Mustafa Cengiz döneminde yaşadığı sıkıntıları işaret ederek "İstediğim oyuncular bir türlü alınmadı" dediği ortaya çıktı.
LİSTEDE İKİ SOL BEK VAR
Elmas'ın ise Terim'e "Hocam merak etme. Ben ve ekibim, transferleri gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız" yanıtını verdiği öğrenildi.
Terim'in hazırladığı alternatifli liste için somut adımlar atılmaya ve görüşmeler yapılmaya başlandı. Sol bekte bonservisi elinde olan Hollandalı Van Aanholt ve Real Betis'ten Alex Moreno bulunuyor.
OZORNWAFOR YOLCU
Orta sahada öncelik yine Fernandes'te. Tunuslu Mohamed Ben Ali Romdhane bir diğer aday. Hücum hattında kanat takviyesi için Henry Onyekuru ve Napoli'den Adam Ounas isimleri üzerinde yoğunlaşıldı.
Bu arada yabancıda 8+6 kuralına göre hareket geden Galatasaray'da performansları yetersiz görülen Valentin Ozornwafor ve Jesse Sekidika ile yolların ayrılması kesinleşti.
Sekidika'nın başka bir takıma kiralanması bekleniyor. Ozornwafor'un sözleşmesi de gerekirse feshedilecek.
TERİM'İN GÖZDELERİNE BENFİCA TAŞ KOYUYOR
Bu arada transferde önceliği orta sahaya Galatasaray, geçen sezon sarı-kırmızılı formayı giyen Gedson Fernandes'in yanı sıra Florentino Luis için nabız yoklaması yaptı.
Benfica'nın kadrosunda yer alan iki isim için sportif direktör Rui Costa'ya güvenen Cimbom'a Portekiz'den kötü haber geldi.
O Jogo gazetesi; G.Saray'ın kiralık olarak iki ismi istediğini ancak Benfica'nın geçici transfere karşı olduğunu ileri sürdü.
Cimbom'a kapıların kapatıldığı belirtilen haberde, Gedson ve Florentino'nun hazırlık kampında kendilerini gösterebilecekleri vurgulandı.
ASLAN'A MOHAMED MÜJDESİ
Öte yandan Şampiyonlar Ligi 2.ön elemesinde 21-22 Temmuz'da PSV ile karşılaşacak olan Galatasaray'a, Mostafa Mohamed'den iyi haber geldi.
Tokyo olimpiyatlarına katılmaması için Mısır'dan izin alınan golcü futbolcu dün İstanbul'a gelip Florya'da işbaşı yaptı.
Böylece Mohamed, PSV deplasmanında forma giyebilecek. Yedlin ve Feghouli de idmanda yer aldı.