Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray'da dev transfer harekatı! 2 isim yolcu, Fatih Terim'e kötü haber
Giriş Tarihi: 25.6.2021 06:57 Son Güncelleme: 25.6.2021 07:25

Son dakika: Galatasaray'da dev transfer harekatı! 2 isim yolcu, Fatih Terim'e kötü haber

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: Galatasaray'da dev transfer harekatı! 2 isim yolcu, Fatih Terim'e kötü haber!

Son dakika haberi... Galatasaray'da başkan Burak Elmas'tan Fatih Terim'e transfer sözü geldi. Takımdaki 2 ismin gönderilmesine karar verilirken, teknik direktör Fatih Terim'e ise istediği oyunculardan kötü haber geldi. İşte son dakika Galatasaray haberlerinin detayları...

Galatasaray'da başkan Burak Elmas'tan Fatih Terim'e transfer sözü geldi. Takımdaki 2 ismin gönderilmesine karar verilirken, teknik direktör Fatih Terim'e ise istediği oyunculardan kötü haber geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Galatasaray'da dev transfer harekatı! 2 isim yolcu, Fatih Terim'e kötü haber!

Galatasaray'da Burak Elmas'ın başkan seçilmesiyle birlikte görevine dönen teknik direktör Fatih Terim, yeni yönetime transfer listesini sundu.

Son dakika: Galatasaray'da dev transfer harekatı! 2 isim yolcu, Fatih Terim'e kötü haber!

Pazartesi günü Florya'da işbaşı yapan deneyimli çalıştırıcı, salı günü mazbatasını alan Elmas'la yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi.

Son dakika: Galatasaray'da dev transfer harekatı! 2 isim yolcu, Fatih Terim'e kötü haber!

İmparator'un bu zirvede Mustafa Cengiz döneminde yaşadığı sıkıntıları işaret ederek "İstediğim oyuncular bir türlü alınmadı" dediği ortaya çıktı.

Son dakika: Galatasaray'da dev transfer harekatı! 2 isim yolcu, Fatih Terim'e kötü haber!

LİSTEDE İKİ SOL BEK VAR

Elmas'ın ise Terim'e "Hocam merak etme. Ben ve ekibim, transferleri gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız" yanıtını verdiği öğrenildi.

Son dakika: Galatasaray'da dev transfer harekatı! 2 isim yolcu, Fatih Terim'e kötü haber!

Terim'in hazırladığı alternatifli liste için somut adımlar atılmaya ve görüşmeler yapılmaya başlandı. Sol bekte bonservisi elinde olan Hollandalı Van Aanholt ve Real Betis'ten Alex Moreno bulunuyor.

Son dakika: Galatasaray'da dev transfer harekatı! 2 isim yolcu, Fatih Terim'e kötü haber!

Kaan Ayhan, Halil Dervişoğlu ve Barış Alper Yılmaz yerli listesinde üst sıralara yazıldı.

Son dakika: Galatasaray'da dev transfer harekatı! 2 isim yolcu, Fatih Terim'e kötü haber!

OZORNWAFOR YOLCU
Orta sahada öncelik yine Fernandes'te. Tunuslu Mohamed Ben Ali Romdhane bir diğer aday. Hücum hattında kanat takviyesi için Henry Onyekuru ve Napoli'den Adam Ounas isimleri üzerinde yoğunlaşıldı.

Son dakika: Galatasaray'da dev transfer harekatı! 2 isim yolcu, Fatih Terim'e kötü haber!

Bu arada yabancıda 8+6 kuralına göre hareket geden Galatasaray'da performansları yetersiz görülen Valentin Ozornwafor ve Jesse Sekidika ile yolların ayrılması kesinleşti.

Son dakika: Galatasaray'da dev transfer harekatı! 2 isim yolcu, Fatih Terim'e kötü haber!

Sekidika'nın başka bir takıma kiralanması bekleniyor. Ozornwafor'un sözleşmesi de gerekirse feshedilecek.

Son dakika: Galatasaray'da dev transfer harekatı! 2 isim yolcu, Fatih Terim'e kötü haber!

TERİM'İN GÖZDELERİNE BENFİCA TAŞ KOYUYOR

Bu arada transferde önceliği orta sahaya Galatasaray, geçen sezon sarı-kırmızılı formayı giyen Gedson Fernandes'in yanı sıra Florentino Luis için nabız yoklaması yaptı.

Son dakika: Galatasaray'da dev transfer harekatı! 2 isim yolcu, Fatih Terim'e kötü haber!

Benfica'nın kadrosunda yer alan iki isim için sportif direktör Rui Costa'ya güvenen Cimbom'a Portekiz'den kötü haber geldi.

Son dakika: Galatasaray'da dev transfer harekatı! 2 isim yolcu, Fatih Terim'e kötü haber!

O Jogo gazetesi; G.Saray'ın kiralık olarak iki ismi istediğini ancak Benfica'nın geçici transfere karşı olduğunu ileri sürdü.

Son dakika: Galatasaray'da dev transfer harekatı! 2 isim yolcu, Fatih Terim'e kötü haber!

Cimbom'a kapıların kapatıldığı belirtilen haberde, Gedson ve Florentino'nun hazırlık kampında kendilerini gösterebilecekleri vurgulandı.

Son dakika: Galatasaray'da dev transfer harekatı! 2 isim yolcu, Fatih Terim'e kötü haber!

ASLAN'A MOHAMED MÜJDESİ

Öte yandan Şampiyonlar Ligi 2.ön elemesinde 21-22 Temmuz'da PSV ile karşılaşacak olan Galatasaray'a, Mostafa Mohamed'den iyi haber geldi.

Son dakika: Galatasaray'da dev transfer harekatı! 2 isim yolcu, Fatih Terim'e kötü haber!

Tokyo olimpiyatlarına katılmaması için Mısır'dan izin alınan golcü futbolcu dün İstanbul'a gelip Florya'da işbaşı yaptı.

Son dakika: Galatasaray'da dev transfer harekatı! 2 isim yolcu, Fatih Terim'e kötü haber!

Böylece Mohamed, PSV deplasmanında forma giyebilecek. Yedlin ve Feghouli de idmanda yer aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor finalistleri kim oldu? TV8 24 Haziran 2021 SMS sıralaması ile Survivor’da kim elendi? Acun Ilıcalı açıkladı, İsmail mi, Ayşe mi, Aleyna mı, Poyraz mı?
Son dakika haberi: Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri tarihi belli oldu: 2021 Emekli temmuz zammı ile...
Son dakika: EURO 2020’de geceye damga vuran karar! Portekiz-Fransa maçında yer yerinden oynadı…
SON DAKİKA | Müge Anlı ve Osman Büyükşen canlı yayında gözyaşlarını tutamamıştı! Necla ve Metin Büyükşen cinayetinde yeni iddialar!
Fatih Portakal "İnanmıyorum" demişti! Yarın 18 yaş üstü tüm vatandaşlar aşı randevusu alabilecek
Son dakika haberler: Prof. Dr. Ersoy'dan flaş İstanbul depremi açıklaması | Artık aktif bir fay hattı var
"Sen kimsin Hadsiz Pedro" Tülin Şahin’in kızının babası Portekizli Pedro de Noronha’dan Türkiye'ye hakaret!
Son dakika: Fatih Terim özellikle istemişti! Galatasaray’ın Florentino Luis transferinde önü açıldı…
SON DAKİKA: Altın fiyatları için işler giderek kızışıyor! Peş peşe açıklamalar: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
Son dakika: Cristiano Ronaldo’nun geleceğine dair soru işaretleri artıyor! Yeni adresi neresi olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Galatasaray'da dev transfer harekatı! 2 isim yolcu, Fatih Terim'e kötü haber
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA