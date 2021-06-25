Son dakika: Jose Mourinho'nun hayali Türk duvarı! Eğer transfer olursa rekoru kıracak...

Milli takımımız EURO 2020'de başarısız bir performans gösterip puan alamasa da oyuncularımıza teklifler gelmeye devam ediyor. Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder için birçok transfer iddiası var. Hakan'ın Inter'e transfer olmasından sonra Milan, Yusuf Yazıcı ile o boşluğu doldurmak istiyor. Mourinho'nun hedefinde ise Türk duvarı var!
SON DAKİKA: JOSE MOURİNHO'NUN HEDEFİNDE TÜRK DUVARI VAR!
Geçen sezon Tottenham'ı çalıştırdıktan sonra bir süre dinlenen Portekizli teknik adam Jose Mourinho, gelecek sezon İtalyan ekibi Roma'yı çalıştıracak.
Transfer listesini hazırlayan Mourinho, savunma için milli futbolcumuzu gündeme aldı.
MOURİNHO MERİH DEMİRAL'I ÇOK İSTİYOR!
Roma'nın yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun transfer hedeflerinden biri de Merih Demiral!
Sky Sport'a göre bu transfer için görevlendirilen bir Türk, anlaşma şartlarını öğrenmek için Juventus ile masaya oturdu.
JUVENTUS'UN TALEBİ 45 MİLYON €!
Son dakika bilgisine göre Juventus, Merih Demiral'ın transferi için en az 45 milyon € bonservis bekliyor.
Eğer Mourinho'nun ısrarları sonrası Roma bu transferi bitirirse 45 milyon Euro bonservis öedemek durumunda kalacak.
MERİH DEMİRAL, BATİSTUTA'NIN REKORUNU KIRABİLİR!
Merih Demiral eğer 45 milyon € bonservis bedeliyle Roma'ya transfer olursa. Roma tarihinin en pahalı transferi olacak. Roma, Gabriel Omar Batistuta için 36 milyon € ödeyerek Fiorentina'dan yıldız golcüyü kapmıştı. Roma, Çek golcü Patrik Schick için de 42 milyon € ödemişti.
CENGİZ İLE TAKIM ARKADAŞI OLABİLİRLER...
Transfer gerçekleşirse Cengiz Ünder ile Merih Demiral takım arkadaşı olacak. İkilinin çok iyi anlaştığı da biliniyor.
Merih Demiral geçen sezon Juventus formasıyla Serie A'da 15 maç oynadı. 1 asist yapan Merih, Şampiyonlar Ligi'nde de 4 maça çıktı ve bir kırmızı kart gördü.
Fenerbahçe altyapısından yetiştikten sonra sarı lacivertli takımda şans bulamayan Merih Demiral önce Alcanenese takımına transfer oldu.
Daha sonra Sporting Lizbon B takımında oynamaya başlayan Demiral, o günlerin kendisi adına çok zor olduğunu her fırsatta dile getiriyor.
Merih Demiral, Sporting Lizbon A takımında forma giymesinin zor olduğunu anlayınca Alanyaspor'a transfer oldu. Alanyaspor'da başarılı bir performans ortaya koyan Merih, buradan 3.50 milyon € bedelle Sassuolo takımına geçti.
Sassuolo'da da kısa süre İtalya Ligi'nin en iyi stoperlerinden biri haline gelen Merih Demiral, 2019'da 15 milyon € bonservis bedeliyle Juventus'a transfer oldu.