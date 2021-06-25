Son dakika: Jose Mourinho'nun hayali Türk duvarı! Eğer transfer olursa rekoru kıracak...

Son dakika haberi: Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'dan ayrılıp Inter'e transfer olmasının ardından Milano temsilcisi Yusuf Yazıcı'yı gündemine almıştı. Lille ile şampiyonluk yaşayan Yusuf Yazıcı, Milan'in bir numaralı transfer hedefi olarak dikkat çekiyor. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Roma'nın başına geçen Jose Mourinho, milli futbolcumuzu transfer etmek istiyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Milli takımımız EURO 2020'de başarısız bir performans gösterip puan alamasa da oyuncularımıza teklifler gelmeye devam ediyor. Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder için birçok transfer iddiası var. Hakan'ın Inter'e transfer olmasından sonra Milan, Yusuf Yazıcı ile o boşluğu doldurmak istiyor. Mourinho'nun hedefinde ise Türk duvarı var!