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Giriş Tarihi: 25.6.2021 12:07 Son Güncelleme: 25.6.2021 12:16

Son dakika: Jose Mourinho'nun hayali Türk duvarı! Eğer transfer olursa rekoru kıracak...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Jose Mourinho'nun hayali Türk duvarı! Eğer transfer olursa Batistuta'nın rekoru kırılacak

Son dakika haberi: Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'dan ayrılıp Inter'e transfer olmasının ardından Milano temsilcisi Yusuf Yazıcı'yı gündemine almıştı. Lille ile şampiyonluk yaşayan Yusuf Yazıcı, Milan'in bir numaralı transfer hedefi olarak dikkat çekiyor. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Roma'nın başına geçen Jose Mourinho, milli futbolcumuzu transfer etmek istiyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Milli takımımız EURO 2020'de başarısız bir performans gösterip puan alamasa da oyuncularımıza teklifler gelmeye devam ediyor. Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder için birçok transfer iddiası var. Hakan'ın Inter'e transfer olmasından sonra Milan, Yusuf Yazıcı ile o boşluğu doldurmak istiyor. Mourinho'nun hedefinde ise Türk duvarı var!

Son dakika: Jose Mourinho'nun hayali Türk duvarı! Eğer transfer olursa Batistuta'nın rekoru kırılacak

SON DAKİKA: JOSE MOURİNHO'NUN HEDEFİNDE TÜRK DUVARI VAR!

Geçen sezon Tottenham'ı çalıştırdıktan sonra bir süre dinlenen Portekizli teknik adam Jose Mourinho, gelecek sezon İtalyan ekibi Roma'yı çalıştıracak.

Son dakika: Jose Mourinho'nun hayali Türk duvarı! Eğer transfer olursa Batistuta'nın rekoru kırılacak

Transfer listesini hazırlayan Mourinho, savunma için milli futbolcumuzu gündeme aldı.

Son dakika: Jose Mourinho'nun hayali Türk duvarı! Eğer transfer olursa Batistuta'nın rekoru kırılacak

MOURİNHO MERİH DEMİRAL'I ÇOK İSTİYOR!

Roma'nın yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun transfer hedeflerinden biri de Merih Demiral!

Son dakika: Jose Mourinho'nun hayali Türk duvarı! Eğer transfer olursa Batistuta'nın rekoru kırılacak

Sky Sport'a göre bu transfer için görevlendirilen bir Türk, anlaşma şartlarını öğrenmek için Juventus ile masaya oturdu.

Son dakika: Jose Mourinho'nun hayali Türk duvarı! Eğer transfer olursa Batistuta'nın rekoru kırılacak

JUVENTUS'UN TALEBİ 45 MİLYON €!

Son dakika bilgisine göre Juventus, Merih Demiral'ın transferi için en az 45 milyon € bonservis bekliyor.

Son dakika: Jose Mourinho'nun hayali Türk duvarı! Eğer transfer olursa Batistuta'nın rekoru kırılacak

Eğer Mourinho'nun ısrarları sonrası Roma bu transferi bitirirse 45 milyon Euro bonservis öedemek durumunda kalacak.

Son dakika: Jose Mourinho'nun hayali Türk duvarı! Eğer transfer olursa Batistuta'nın rekoru kırılacak

MERİH DEMİRAL, BATİSTUTA'NIN REKORUNU KIRABİLİR!

Merih Demiral eğer 45 milyon € bonservis bedeliyle Roma'ya transfer olursa. Roma tarihinin en pahalı transferi olacak. Roma, Gabriel Omar Batistuta için 36 milyon € ödeyerek Fiorentina'dan yıldız golcüyü kapmıştı. Roma, Çek golcü Patrik Schick için de 42 milyon € ödemişti.

Son dakika: Jose Mourinho'nun hayali Türk duvarı! Eğer transfer olursa Batistuta'nın rekoru kırılacak

CENGİZ İLE TAKIM ARKADAŞI OLABİLİRLER...

Transfer gerçekleşirse Cengiz Ünder ile Merih Demiral takım arkadaşı olacak. İkilinin çok iyi anlaştığı da biliniyor.

Son dakika: Jose Mourinho'nun hayali Türk duvarı! Eğer transfer olursa Batistuta'nın rekoru kırılacak

Merih Demiral geçen sezon Juventus formasıyla Serie A'da 15 maç oynadı. 1 asist yapan Merih, Şampiyonlar Ligi'nde de 4 maça çıktı ve bir kırmızı kart gördü.

Son dakika: Jose Mourinho'nun hayali Türk duvarı! Eğer transfer olursa Batistuta'nın rekoru kırılacak

Fenerbahçe altyapısından yetiştikten sonra sarı lacivertli takımda şans bulamayan Merih Demiral önce Alcanenese takımına transfer oldu.

Son dakika: Jose Mourinho'nun hayali Türk duvarı! Eğer transfer olursa Batistuta'nın rekoru kırılacak

Daha sonra Sporting Lizbon B takımında oynamaya başlayan Demiral, o günlerin kendisi adına çok zor olduğunu her fırsatta dile getiriyor.

Son dakika: Jose Mourinho'nun hayali Türk duvarı! Eğer transfer olursa Batistuta'nın rekoru kırılacak

Merih Demiral, Sporting Lizbon A takımında forma giymesinin zor olduğunu anlayınca Alanyaspor'a transfer oldu. Alanyaspor'da başarılı bir performans ortaya koyan Merih, buradan 3.50 milyon € bedelle Sassuolo takımına geçti.

Son dakika: Jose Mourinho'nun hayali Türk duvarı! Eğer transfer olursa Batistuta'nın rekoru kırılacak

Sassuolo'da da kısa süre İtalya Ligi'nin en iyi stoperlerinden biri haline gelen Merih Demiral, 2019'da 15 milyon € bonservis bedeliyle Juventus'a transfer oldu.

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Son dakika: Jose Mourinho'nun hayali Türk duvarı! Eğer transfer olursa rekoru kıracak...
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