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Giriş Tarihi: 25.6.2021 11:29 Son Güncelleme: 25.6.2021 11:49

Galatasaray'ı elemişti... İngiliz devinden sürpriz teknik direktör hamlesi!

Galatasaray'ı elemişti... İngiliz devinden sürpriz teknik direktör hamlesi!

Tottenham'da Jose Mourinho ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktör arayışları devam ediyor. Bir süredir Nuno Espirito ile görüşen Tottenham hoca konusunda henüz karar vermiş değil. Tottenham Başkanı Daniel Levy, teknik direktör adayları arasında olan ve Brighton'ı çalıştıran Graham Potter'ı takımın başında istiyor. Graham Potter, 2017 yılında Östersunds'un hocasıydı ve Avrupa Ligi ön eleme turunda Galatasaray'ı elemeyi başarmıştı.

Tottenham'da teknik direktör arayışları devam ediyor. Jose Mourinho ile istenilen başarıyı elde edemeyen Tottenham'da Nuno Espirito ve Graham Potter en büyük adaylar arasında gösteriliyor.

TOTTENHAM BAŞKANI GRAHAM POTTER'I İSTİYOR

Nuno Espirito ile görüşen Tottenham henüz hocayla anlaşmaya varamadı. Kulübün başkanı Daniel Levy, Premier Lig ekibi Brighton'ı çalıştıran başarılı teknik direktör Graham Potter'ı takımın başında görmek istiyor.

GRAHAM POTTER, GALATASARAY'I AVRUPA LİGİ'NİN DIŞINA İTMİŞTİ

The Sun'ın haberine göre, Graham Potter adaylar arasında listenin en başında bulunuyor. Graham Potter, Brighton'da oynattığı futbolla ve oturttuğu sistemle adından söz ettirmeyi başardı. Öte yandan Graham Potter 2017 yılında Östersunds'un başındaydı ve Avrupa Ligi ön eleme turunda Galatasaray'ı saf dışı bırakmıştı.

İlk maçta Galatasaray'ı evinde 2-0 yenen Östersunds, Türk Telekom Arena'da 1-1 kalarak Avrupa ön eleme maçında Galatasaray'ı eleyerek adından söz ettirmeyi başarmıştı. Galatasaray'ın tek golünü ise Ahmet Çalık kaydetmişti. Galatasaray'ın başında ise Igor Tudor bulunuyordu ve bu maçın ardından ağır eleştirilerin hedefi olmuştu.

6 TEKNİK DİREKTÖR TOTTENHAM'I REDDETTİ

Pochettino, Julian Nagelsmann, Brendan Rodgers, Erik ten Hag ve Antonio Conte gibi isimlerle görüşen Tottenham bu hocalardan olumlu geri dönüş alamadı. Son olarak Gattuso'nun gündeme gelmesinden sonra taraftarlar tepki göstererek İtalyan bir hoca yola çıkılmayacağını dile getirdi.

Sevilla Başkanı Jose Castor, teknik direktör Julen Lopetegui'in Tottenham'ın baş döndürücü teklifini geri çevirdiğini iddia etti.

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Galatasaray'ı elemişti... İngiliz devinden sürpriz teknik direktör hamlesi!
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