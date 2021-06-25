Galatasaray'ı elemişti... İngiliz devinden sürpriz teknik direktör hamlesi!

GRAHAM POTTER, GALATASARAY'I AVRUPA LİGİ'NİN DIŞINA İTMİŞTİ

The Sun'ın haberine göre, Graham Potter adaylar arasında listenin en başında bulunuyor. Graham Potter, Brighton'da oynattığı futbolla ve oturttuğu sistemle adından söz ettirmeyi başardı. Öte yandan Graham Potter 2017 yılında Östersunds'un başındaydı ve Avrupa Ligi ön eleme turunda Galatasaray'ı saf dışı bırakmıştı.

İlk maçta Galatasaray'ı evinde 2-0 yenen Östersunds, Türk Telekom Arena'da 1-1 kalarak Avrupa ön eleme maçında Galatasaray'ı eleyerek adından söz ettirmeyi başarmıştı. Galatasaray'ın tek golünü ise Ahmet Çalık kaydetmişti. Galatasaray'ın başında ise Igor Tudor bulunuyordu ve bu maçın ardından ağır eleştirilerin hedefi olmuştu.