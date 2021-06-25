TRABZONSPOR'A YUSUF PİYANGOSU

Öte yandan Trabzonspor, Lille ile Fransa'da şampiyonluk yaşayan Yusuf Yazıcı'dan yine kasasını doldurabilir. Bordo-Mavililer, 2 sezon önce 18 milyon 500 bin Euro'ya sattıkları yıldız oyuncunun bir sonraki transferinden yüzde 20 pay alacaktı. Ve Fransız temsilcisinin satılacaklar listesinde adı geçen Yazıcı'ya önemli kulüplerin talip olması bordo-mavilileri de sevindirdi.