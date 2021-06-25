Trabzonspor'da forvet transferinde olmazsa olmaz gözüyle bakılan Alexander Sörloth için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Norveçli golcünün takımı Leipzig'deki durumunun netleşmesi için 15 Temmuz'da bitecek kampı bekleme kararı alan bordo-mavililer gelen son haberlere bir hayli sevindi.
Sörloth'un performansını yeterli bulmayan Alman ekibi, bonservisi Manchester City'nin U23 takımında bulunan geçen sezon ise Anderlecht'te kiralık oynayan Lucas Nmecha'yı kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Trabzonspor da bu transferin gerçekleşmesi durumunda Leipzig'in Sörloth'u kiralamasını bekleyecek ve Alman kulübüyle temaslarını sıklaştıracak.
UMUT DEFTERİ YENİDEN AÇILDI
Bu arada Trabzonspor'un yüksek bonservis bedeli nedeniyle transfer görüşmelerini durdurduğu Umut Meraş konusunda yeniden harekete geçebileceği belirtildi. Daha önce Bordo-mavili yönetimden 3 milyon Euro bonservis talep eden oyuncunun kulübü Le Havre'nin, Avrupa Şampiyonası sonrası fiyat indirimine gittiği kaydedildi. Trabzonspor'un yanı sıra Mainz ve Espanyol da milli sol beke talip.
TRABZONSPOR'A YUSUF PİYANGOSU
Öte yandan Trabzonspor, Lille ile Fransa'da şampiyonluk yaşayan Yusuf Yazıcı'dan yine kasasını doldurabilir. Bordo-Mavililer, 2 sezon önce 18 milyon 500 bin Euro'ya sattıkları yıldız oyuncunun bir sonraki transferinden yüzde 20 pay alacaktı. Ve Fransız temsilcisinin satılacaklar listesinde adı geçen Yazıcı'ya önemli kulüplerin talip olması bordo-mavilileri de sevindirdi.