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Giriş Tarihi: 25.6.2021 16:43 Son Güncelleme: 25.6.2021 16:44

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği'nin yeni başkanı Saffet Akyüz!

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği'nin yeni başkanı Saffet Akyüz!

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği'nin Olağan Seçimli Genel Kurulu sonrası yeni başkanı eski milli futbolcu Saffet Akyüz oldu.

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneğinde (TPFD) yapılan olağan seçimli genel kurulda başkanlığa Saffet Akyüz seçildi.

TPFD'den yapılan açıklamada, Conrad İstanbul Bosphorus'da gerçekleştirilen genel kurulda Saffet Akyüz'ün tüm üyelerin oylarıyla 3 yıllığına derneğin yeni başkanı seçildiği bildirildi.

Akyüz'ün yönetim kurulu listesinde Altan Aksoy, Emrah Eren, Erhan Küçük, Can Cumhur Bozacı, Yasin Sülün, Erkan Yetişmiş, Serhat Akyüz, Okan Özke, Hasan Yiğit, İskender Alın, Yunus Emre Genç ve Mustafa Cevret'in yer aldığı aktarıldı.

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Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği'nin yeni başkanı Saffet Akyüz!
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