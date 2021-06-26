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Giriş Tarihi: 26.6.2021

Artık sonucu hazmet beni tehdit etme

Artık sonucu hazmet beni tehdit etme

“İntikamınızı benim başkanlık dönemim bitince alın. Artık 3 sene önceki seçim sonuçlarını hazmetmeniz lazım. Benim için sadece Aziz Yıldırım’sınız. Çünkü kendinizi Fenerbahçe’den büyük görüyorsunuz”

Aziz Yıldırım'ın bir gün önce kendisi hakkında kullandığı ağır ifadelere ne cevap vereceği merak konusu olan F.Bahçe Başkanı Ali Koç, kongredeki konuşmasının büyük bölümünü eski başkana ayırdı ve şunları söyledi:
DÜNDEN beri (Önceki gün) ikilem yaşıyorum. Aziz Yıldırım'ın FB TV'de konuşmasını kesmeden yayınladık. İki tane konuyla karşı karşıyayım. Bir taraf 'Gerekli cevabı vermezseniz hakkımızı helal etmeyiz' diyor. Diğer taraf, 'Bu seviyeye kendinizi indirmeyin, oyuna gelmeyin, aklını yitirmiş insanlara cevap vermek için F.Bahçe'yi küçük düşürmeyin' diyor.
F.BAHÇE'DE PYK var; Paralel Yönetim Kurulu. Federasyona gidiyorlar. Çok sevdikleri TFF başkanıyla görüştükleri zaman 28 şampiyonluğu soruyorlar mı? Harcama limitlerini konuşuyorlar mı? Yoksa 28 şampiyonluğu onaylamayın, 'Biz geliyoruz' mu diyorlar?

KIZARSAM NELER OLUR BİLMİYOR

AZIZ Yıldırım, benimle uğraşmanın nelere mal olacağını anlamamış durumda. Ben kızgın olduğumda neler yapabileceğimi bilmiyor.
ÇOK isterdim buraya gelme cesareti göstermesini. Abdullah Bey'in (Kiğılı) yürüyemeyeceğini iddia ederek gelmediler. Abdullah Bey'le her türlü sıra gecesine, lokantaya gidiyorsunuz, buraya mı gelemiyorsunuz?
3 SENE önceki seçim sonuçlarını artık hazmetmeniz lazım. Benim için artık sadece Aziz Yıldırım'sınız. Çünkü kendinizi Fenerbahçe'den büyük görüyorsunuz.
İNTIKAMINIZI benim başkanlık dönemim bitince alın. Benim içime Aziz Yıldırım ve arkadaşları kaçmış ya... Aynı cümleyi, aynaya bakıp bir daha kurun.

SİVAS MAÇINDAN SONRA SEVİNDİNİZ Mİ?

TUTARSIZ, küstah, intikam ile bezenmiş, tehditkâr konuşmalar, kibir, parmak sallama vs... Bunları unutmuştuk. Keşke hatırlamasaydık. O sözlerin hesabını vereceksiniz.
SIRF başındaki insanı sevmediğiniz için kulübün başarısızlığını nasıl istersiniz? Sivas maçından sonra sevindiniz mi, üzüldünüz mü?
BENI mahkemeye vermezseniz, adam değilsiniz. Yüz yüze geleceğiz Aziz Yıldırım. Kaçmak yok. Hani bizde maçlarda ayağa kalkmayan şöyle şöyle olsun diyoruz ya. Beni mahkemeye vermezseniz öyle olun!

BELGE VARSA HEPSİNİ AÇIKLA, BEKLİYORUM

MESUT Özil için 'Futbol Federasyonu'na ödeme göstermediniz' diyorsunuz. Evet, çünkü bonservisi yok. Maaşını da Arsenal ödüyor. Neyin ödemesini gösterelim? İrfan Can Kahveci için belge var diyor, hepsini açıklasın, açıklasın ne varsa bekliyorum.
BASKETBOL öneriniz, bu düşünülmüş, kurgulanmış, iyi senaryo, kötü senaryo analizleri yapılmış bir fikir mi, yoksa çat kapı aklınıza geldi de söylediniz mi, bilmiyorum. Dinlemek isteriz. 35 milyon bütçemiz var diyorsunuz. Kulüpte olmadan da destek sağlayabilirsiniz.

GEL BİRLİKTE TELEVİZYONA ÇIKALIM

BASKETBOL teklifini değerlendirmek istiyoruz ama emin olmak istiyoruz. Bizi ikna etmeniz lazım bu meblağları sağlayacağınıza dair. Herhalde hakkımızdır bu.
MANGALDA kül bırakmıyorsunuz. Geniş geniş konuşuyorsunuz, 1 kuruş vermediniz üniversite için.
SIZE bir teklifim var Aziz Yıldırım, TV'ye çıkacağız ve istiyorsanız yanınızda olan arkadaşlarınızı da getirin, yanınızdaki medya mensuplarını da getirin, ama tek bir ricam var FB TV'de olacak bu, çünkü reyting çok olacak, başka bir kanala heba etmeyelim.

KÜÇÜK'TEN BAŞKANLARA BİRLİK ÇAĞRISI

FENERBAHÇE Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Başkan Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım arasındaki gerilimin son bulması için devreye girdi. İkilinin mezarlıkta bile selamlaşmadığını kaydeden Küçük, "Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında maalesef bir ihtilaf var. İki başkan birbirlerini cenazede görüp dahi selam vermiyor. Bu iki başkanın da eteklerindeki taşlarını dökmesini ve birleşmesini bekliyorum. Heybelerinizdeki bombaları yok edin. Fenerbahçe'nin iyiliği için eski başkana da, yeni başkana da ültimatom veriyorum. Kabul etmezseniz, Fenerbahçe daha kötüye gider" şeklinde konuştu.

YÖNETİM İBRA EDİLDİ

FENERBAHÇE'DE mevcut başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri ibra edildi. 1 Ocak 2019-31 Aralık 2019 dönemi arasındaki faaliyetlerinden dolayı mevcut yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ibra edilirken, 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 dönemi arasındaki faaliyetlerinden dolayı mevcut yönetim kurulu ve üyelerinin ibrası, kongre üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul gördü.

TARTIŞILAN 16. MADDE OY ÇOKLUĞUYLA ONAYLANDI

FENERBAHÇE genel kurulunda oylanan 'Gayrimenkullerin satışı konulu 16. madde' kabul edildi. Akıbeti merak konusu olan ve eski başkan Aziz Yıldırım'ın "16. maddeyi çeksinler. Bu maddelerini güzelce anlatsınlar, öyle yapsınlar. Bir ay içinde genel kurul yapsınlar ve orada kabul edelim. Bunun arkasından 'Kulübü de satıyoruz' diyebilirler. 16. maddeye karşıyım" dediği tüzüğün 16. maddesi oy çokluğu ile kabul edildi. Öte yandan Fenerbahçe'de Paralimpik spor, E-Spor ve Kadın Futbol şubesi açılması da oy çokluğu ile onaylandı.

10 KAT ZAM GERDİ!

Fenerbahçe Kulübü'nün kongre üyeleri için 50 TL olan yıllık aidat ücretine 10 kat zam yapıldı. Başkan Ali Koç'un önerisiyle aidatların 500 TL'ye çıkarılması oylamaya sunuldu. Oy çokluğuyla 50 TL olan yıllık aidat ücreti, 500 TL'ye çıkarıldı. Bu oylama sonrası üyeler arasında gerginlik yaşandı. Aidatın 350 TL olmasını isteyenler karara tepki gösterince tribünde tansiyon yükseldi. Divan Başkanı Vefa Küçük bulunduğu platformdan bu kişilerin dışarı çıkarılmasını isterken, Başkan Ali Koç, gerginliğin olduğu bölgeye giderek üyeleri sakinleştirdi. Fenerbahçe Kulübü'nde 30 bine yakın kayıtlı üye sayısı ile aidatlardan elde ettiği geliri yıllık 1.5 milyon TL'den 15 milyon TL'ye yükseltmiş olacak.

KÜRSÜNÜN YERİ DEĞİŞTİ

Kongrede konuşmalar başlarken Ülker Stadı'nda kale arkasının önüne kurulan dev platform ve kürsünün sahaya dönük olması, tribüne alınan kongre üyelerinin tepkisini çekti. Bu tepkilerin üzerine platformun üzerindeki kürsü, tribüne doğru çapraz şekilde döndürüldü ve gündem konuşmaları bu şekilde başladı

PANDEMİ SEÇİMİ VURDU

Fenerbahçe seçimine katılım düşük oldu. Sarı-lacivertlilerin pandemi koşulları altında gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul'a saat 14.00 itibariyle 2631 kişi katıldı. Hem pandemi hem sıcak dolayısıyla katılımcı az olurken, konuşan sayısının fazlalığı dikkat çekti. Yaklaşık 100'ün üzerinde kongre üyesi konuşma talebinde bulundu. Ancak Vefa Küçük, duruma müdahale etti ve konuşmacılar kurayla belirlendi.

İNAT UĞRUNA İRFAN CAN'I ŞOV İÇİN MESUT'U ALDINIZ
Konuşma yapan üyelerden Zeki İzci, Ali Koç'u sert sözlerle eleştirdi. İzci, "Biz sizi şampiyonluklar yaşatmanız için seçtik. 3 yılda Kadıköy'de Galatasaray, ve Beşiktaş mağlubiyetleri yaşadık. Can çekişen dev haline geldik. Santrforumuz yokken, Samatta'ya katlanırken gereksiz inat uğruna İrfan Can, şov uğruna Mesut Özil'i getirdiniz. 30 milyon Fenerbahçeli üzüldü, sadece babanız üzülmedi" diye konuştu.

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Artık sonucu hazmet beni tehdit etme
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