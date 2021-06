Artık sonucu hazmet beni tehdit etme

beri (Önceki gün) ikilem yaşıyorum. Aziz Yıldırım 'ın FB TV 'de konuşmasını kesmeden yayınladık. İki tanekonuyla karşı karşıyayım. Bir taraf 'Gerekli cevabı vermezsenizhakkımızı helal etmeyiz' diyor. Diğer taraf,diyor.PYK var; Paralel Yönetim Kurulu. Federasyonagidiyorlar.Yoksa 28 şampiyonluğuonaylamayın, 'Biz geliyoruz' mu diyorlar?Yıldırım, benimle uğraşmanın nelere mal olacağını anlamamış durumda. Ben kızgın olduğumda neler yapabileceğimi bilmiyor.isterdim buraya gelme cesareti göstermesini. Abdullah Bey 'in (Kiğılı) yürüyemeyeceğini iddia ederek gelmediler. Abdullah Bey'le her türlü sıra gecesine,gidiyorsunuz, buraya mı gelemiyorsunuz?önceki seçim sonuçlarını artık hazmetmeniz lazım. Benim için artık sadece Aziz Yıldırım'sınız. Çünkü kendinizi Fenerbahçe 'den büyük görüyorsunuz.benim başkanlık dönemim bitince alın. Benim içime Aziz Yıldırım ve arkadaşları kaçmış ya... Aynı cümleyi, aynaya bakıp bir daha kurun.küstah, intikam ile bezenmiş, tehditkâr konuşmalar, kibir, parmak sallama vs... Bunları unutmuştuk. Keşke hatırlamasaydık.başındaki insanı sevmediğiniz için kulübün başarısızlığını nasıl istersiniz? Sivas maçından sonra sevindiniz mi, üzüldünüz mü?mahkemeye vermezseniz, adam değilsiniz. Yüz yüze geleceğiz Aziz Yıldırım. Kaçmak yok.Özil için 'Futbol Federasyonu'na ödeme göstermediniz' diyorsunuz. Evet, çünkü bonservisi yok. Maaşını da Arsenal ödüyor.öneriniz, bu düşünülmüş, kurgulanmış, iyi senaryo, kötü senaryo analizleri yapılmış bir fikir mi, yoksa çat kapı aklınıza geldi de söylediniz mi, bilmiyorum.teklifini değerlendirmek istiyoruz ama emin olmak istiyoruz. Bizi ikna etmeniz lazım bu meblağları sağlayacağınıza dair. Herhalde hakkımızdır bu.kül bırakmıyorsunuz. Geniş geniş konuşuyorsunuz, 1 kuruş vermediniz üniversite için.bir teklifim var Aziz Yıldırım, TV'ye çıkacağız ve istiyorsanız yanınızda olan arkadaşlarınızı da getirin, yanınızdaki medya mensuplarını da getirin, ama tek bir ricam var FB TV'de olacak bu, çünkü reyting çok olacak, başka bir kanala heba etmeyelim.Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Başkan Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım arasındaki gerilimin son bulması için devreye girdi. İkilinin mezarlıkta bile selamlaşmadığını kaydeden Küçük, "Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında maalesef bir ihtilaf var. İki başkan birbirlerini cenazede görüp dahi selam vermiyor.Fenerbahçe'nin iyiliği için eski başkana da, yeni başkana da ültimatom veriyorum. Kabul etmezseniz, Fenerbahçe daha kötüye gider" şeklinde konuştu.FENERBAHÇE'DE mevcut başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri ibra edildi. 1 Ocak 2019-31 Aralık 2019 dönemi arasındaki faaliyetlerinden dolayı mevcut yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ibra edilirken, 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 dönemi arasındaki faaliyetlerinden dolayı mevcut yönetim kurulu ve üyelerinin ibrası, kongre üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul gördü.FENERBAHÇE genel kurulunda oylanan 'Gayrimenkullerin satışı konulu 16. madde' kabul edildi. Akıbeti merak konusu olan vedediğitüzüğün 16. maddesioy çokluğu ilekabul edildi. Öte yandanFenerbahçe'deParalimpik spor, E-Spor veKadın Futbol şubesi açılması daoy çokluğu ile onaylandı.enerbahçe Kulübü'nün kongre üyeleri için 50 TL olan yıllık aidat ücretineBaşkan Ali Koç'un önerisiyle aidatların 500 TL'ye çıkarılması oylamaya sunuldu. Oy çokluğuyla 50 TL olan yıllık aidat ücreti, 500 TL'ye çıkarıldı. Bu oylama sonrası üyeler arasında gerginlik yaşandı. Aidatın 350 TL olmasını isteyenler karara tepki gösterince tribünde tansiyon yükseldi. Divan BaşkanıBaşkan Ali Koç, gerginliğin olduğu bölgeye giderek üyeleri sakinleştirdi. Fenerbahçe Kulübü'nde 30 bine yakın kayıtlı üye sayısı ile aidatlardan elde ettiği geliri yıllık 1.5 milyon TL'den 15 milyon TL'ye yükseltmiş olacak.Kongrede konuşmalar başlarken Ülker Stadı'nda kale arkasının önüne kurulan dev platform ve kürsünün sahaya dönük olması, tribüne alınan kongre üyelerinin tepkisini çekti. Bu tepkilerin üzerine platformun üzerindeki kürsü, tribüne doğru çapraz şekilde döndürüldü ve gündem konuşmaları bu şekilde başladıFenerbahçe seçimine katılım düşük oldu. Sarı-lacivertlilerin pandemi koşulları altında gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul'a saat 14.00 itibariyle 2631 kişi katıldı. Hem pandemi hem sıcak dolayısıyla katılımcı az olurken, konuşan sayısının fazlalığı dikkat çekti. Yaklaşık 100'ün üzerinde kongre üyesi konuşma talebinde bulundu. Ancak Vefa Küçük, duruma müdahale etti ve konuşmacılar kurayla belirlendi.Konuşma yapan üyelerden Zeki İzci, Ali Koç'u sert sözlerle eleştirdi. İzci, "Biz sizi şampiyonluklar yaşatmanız için seçtik. 3 yılda Kadıköy'de Galatasaray, ve Beşiktaş mağlubiyetleri yaşadık. Can çekişen dev haline geldik. Santrforumuz yokken, Samatta'ya katlanırken gereksiz inat uğruna İrfan Can, şov uğruna Mesut Özil'i getirdiniz. 30 milyon Fenerbahçeli üzüldü, sadece babanız üzülmedi" diye konuştu.