İngiltere Almanya maçı hangi kanalda? UEFA EURO 2020 İngiltere Almanya maçı ne zaman, saat kaçta?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup maçlarında başarılı olarak son 16 turuna çıkan ülkelerin milli takımları adlarını çeyrek finale yazdırabilmek için kıyasıya mücadele etmeye devam ediyor. Son 16 turu maçları kapsamında İngiltere ile Almanya, yeşil sahada bir araya gelecek. Keyifli geçmesi beklenen müsabakayı izlemek isteyenler İngiltere Almanya maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? soruları üzerinden araştırmalar yaparak bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

İNGİLTERE ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA EURO 2020 son 16 turu İngiltere Almanya maçı canlı yayın kanalı, gün ve saat bilgileri ile maça ilişkin merak edilen tüm detaylar şöyle;