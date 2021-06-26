Luyindama’ya izin yok

Antwerp, Kongolu futbolcu için Galatasaray’a 2 milyon Euro’luk teklif sundu. Ancak bu rakam Fatih Terim tarafından yeterli bulunmadı
Galatasaray'ın yabancılarından ilk resmi teklif Christian Luyindama'ya geldi. Antwerp, Luyindama için geçerli 2 milyon Euro'luk yazılı teklifini sarı-kırmızılı kulübe iletti. Ancak Fatih Terim tarafından bu rakam yeterli bulunmadı ve Kongolu stopere talip olan Belçika ekibine olumsuz yanıt verildi. Antwerp Teknik Direktörü Frank Vercauteren, Standard Liege'den tanıdığı Luyindama'yı takımında görmek istese de Galatasaray cephesi 2 milyon Euro'yu kabul etmedi. Luyindama'ya 8 milyonEuro yatırımda bulunan sarı-kırmızılılar,27 yaşındaki stoperin bonservisine 5 milyonEuro değer biçiyor. Oyuncunun 1 yıl kalan sözleşmesinin olası satışı düşünülerek uzatılması da gündemde. Kongolu savunmacı, Galatasaray'da 1 milyon 50 bin Euro garanti para kazanıyor.
BASKETBOL NEF'E EMANET
G.SARAY, "Basketbol AŞ" kurarak potanın yönetimini, ana sponsor olan NEF'in yönetim kurulu başkanı Erdem Timur'a verdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Basketbol AŞkuruluyor ve Erden Timur yönetiminde Erkek Basketbol Takımı'mız, Yenilmez Armada günlerine kavuşacak" ifadeleri kullanıldı. Bilindiği üzere Galatasaray'ın erkek basketbol takımı, geçtiğimiz sezon 16 takımlı olan ligi 14. sırada bitirmiş ve küme düşme korkusu yaşamıştı.