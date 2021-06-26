Sağ beke Sacko iddiası!

Beşiktaş'ın, Rosier'in alternatifi olarak Vitoria Guimaraes'ten Falaye Sacko ile ilgilendiği belirtildi. Geçen sezon kiralık olarak forma giyen Rosier için kulübü Sporting ile görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre Fransız yıldızda sıkıntı çıkması durumunda Sacko'ya yönelecek. Ancak gazete Guimaraes'in de 26 yaşındaki sağ beki bırakmak istemediğini vurguladı.
İZMİR'DE COŞKULU KUTLAMA Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Ege Beşiktaşlı İş Adamları Derneği ve Ege BJK Kongre Üyeleri Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği şampiyonluk balosuna katıldı.