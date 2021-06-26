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Giriş Tarihi: 26.6.2021

Sola çare Trondsen

YUNUS EMRE SEL
Sola çare Trondsen

Sol bek arayışında yeni yabancı kuralına takılan Trabzonspor, Norveçli orta sahadan bu mevkide faydalanmayı planlıyor

Trabzonspor'da sol bek için ismi gündeme gelen Norveçli Anders Trondsen'in kamptaki performansına göre teknik direktör Abdullah Avcı transfer için kararını verecek. Yeni yabancı kuralı yüzünden sol bek için elindeki seçenekleri değerlerdirmeye karar veren Avcı, daha önce 13'ü Rosenborg'da olmak üzere kariyerinde 32 kez bu mevkide oynamış olan Norveçli orta sahada karar kıldı. Trondsen'in Rosenborg'daki teknik direktörü Trond Henriksen'den de bilgi alan Avcı'ya gelen raporların olumlu olduğu da belirtildi.

TRANSFER KAMP SONRASINA KALDI
TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transfer çalışmalarının 14 Temmuz'da sona erecek olan ilk kampın bitimine kadar askıya alındığını söyledi. Listedeki oyuncularla görüşmelerini sürdüreceklerini ancak esas hamlenin teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporundan sonra başlayacağını açıklayan Ağaoğlu, "Hocamız o kampta muhtemelen eksik gördüğü yerlere takviye isteyecektir ve biz de ona göre gerekeni yapacağız. Özellikle yerli oyuncu transferi konusunda bu kamp çok belirleyici olacaktır" diye konuştu.

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Sola çare Trondsen
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