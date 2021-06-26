Son dakika: Euro 2020 şimdi başlıyor! "O maçın galibi final oynar"

İTALYA-AVUSTURYA

Euro 2020'nin tartışmasız en fiyakalı takımı Mancini'nin İtalya'sı. Müthiş pas organizasyonları, tabelayı değiştirebilecek bir elin parmakları kadar adamları ve 30 maçtır namağlup olmanın büyük öz güveniyle Londra'nın yolunu tuttular. 1968 dışında bu turnuvada bir başarıları yok. Onlar daha çok Dünya Kupası'nı severler. Ama bu defa 2012'den sonra bir kez daha final oynayabilecek kadar güçlü bir oyuna sahipler. Avusturya için son 16 başarı. Turun net favorisi İtalya. Ama futbol bu, belki de turnuvanın en fiyakalı takımı, en büyük sürprizle karşılaşır. Zor ama imkânsız değil.