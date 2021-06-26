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Giriş Tarihi: 26.6.2021 22:53 Son Güncelleme: 26.6.2021 23:04

Son dakika: Yeni teknik direktörünü bekleyen Fenerbahçe için çarpıcı gerçeği açıkladı! "Ali Koç dışında..."

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Yeni teknik direktörünü bekleyen Fenerbahçe için çarpıcı gerçeği açıkladı! Ali Koç dışında...

Son dakika haberi… Süper Lig’de sezona Erol Bulut ile giren, Emre Belözoğlu ile bitiren Fenerbahçe, ligi Beşiktaş ve Galatasaray’ın arkasında 3. sırada tamamlamıştı. Fenerbahçe başkanlığındaki ilk 3 yılını şampiyonluk yaşamadan tamamlayan Ali Koç, bugün yapılan tek adaylı seçimde yeniden başkan seçildi. Haziran ayının sonuna gelinmesine rağmen halen yeni teknik direktörü belli olmayan Fenerbahçe’de hafta başında yeni hocanın belli olması bekleniyor. A Spor yorumcusu ve Sabah Gazetesi muhabiri Volkan Demir, sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü için çarpıcı bir gerçeği açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları…

Fenerbahçe'de 2017 yılında başkan seçilen Ali Koç, sarı-lacivertli kulüpte geçirdiği 3 sezonun ardından tek adaylı girdiği seçimde yeniden başkan adayı seçildi. Bu süreçte 6 farklı teknik adamla çalışan Ali Koç, kendi deyimiyle bu sayının 3 farklı teknik direktör olduğunu söylemişti.

2020-2021 sezonuna şampiyonluk parolası ve 20'nin üzerinde transferle giren Fenerbahçe, son haftalarına şampiyonluk potasında girdiği ligi 3. sırada tamamladı. Erol Bulut ile başlayan serüven, Emre Belözoğlu ile son bulurken, sezon sonu itibarıyla Emre Belözoğlu'nun da görevine son verildi.

Futbolculuğunun ardından Fenerbahçe'ye sportif direktör olan Emre Belözoğlu, aynı sezon içerisinde sarı-lacivertlilerin teknik direktörü olmuştu. Ali Koç'un yeni sezonda devam edilmeyeceğini açıkladığı genç teknik adamın, şu sıralar milli takımda görev alabileceği konuşuluyor.

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PAZARTESİ AÇIKLANACAK

Başkan Ali Koç ve eski başkan Aziz Yıldırım arasında geçen sert tartışmaların arkasında bir haftayı geride bırakan Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün hafta başı belli olması bekleniyor.

Şu ana kadar Avrupa'nın isim yapmış birçok teknik direktörüyle anılan sarı-lacivertliler, henüz bu ismi belirlemedi. Başkan Ali Koç, yeni hocayı Pazartesi günü açıklayacağını söylemişti.

Favre, Benitez, Bilic, Marco Silva gibi birçok ismin ortaya atıldığı dönemde şu an için en güçlü adayın Slaven Bilic olduğu da söylenenler arasında.

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Yeni teknik direktörünü bekleyen Fenerbahçe için flaş bir açıklamada bulunan A Spor yorumcusu ve Sabah Gazetesi muhabiri Volkan Demir, çarpıcı gerçeği açıkladı.

"ALİ KOÇ DIŞINDA KİMSE BİLMİYOR..."

A Spor canlı yayınında konuşan Volkan Demir, "Bence Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü başkan Ali Koç dışında kimse bilmiyor." İfadelerini kullandı.

Demir, teknik direktör konusunda hiçbir aday için kesin ifadeler kullanamayacağını söylerken, bu kararı kulübün yöneticilerinin bile bilmiyor olabileceğini belirtti.

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Son dakika: Yeni teknik direktörünü bekleyen Fenerbahçe için çarpıcı gerçeği açıkladı! "Ali Koç dışında..."
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