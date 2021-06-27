Beşiktaş ve Galatasaray'ın radarındaki Salih Özcan, Köln'de kaldı

ALMANYA'NIN U21 KADROSUNDAYDI

U15'ten beri milli takımlarda oynayan ve 2020 U21 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şampiyon olan Almanya'nın kadrosunda bulunan Salih Özcan, Tokyo Olimpiyatları'nda da Almanya formasını giyecek.

SALİH'İN FİNAL MAÇINA ÖVGÜLER YAĞDIRDI

U21 Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finalinde Almanya'nın Hollanda'yı 2-1 yenerek elediği maçın ardından Panzerler'in teknik direktörü Stefan Kuntz, Salih'e övgüler yağdırmıştı. Kuntz, Hollanda Teknik Direktörünün kaybettikleri maçla ilgili, "Salih'ten nefret ediyorum ama onu takımımda görmek isterim" sözlerine ise şöyle açıklık getirdi: "Salih Özcan 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda bizim için önemli bir isimdi. O benim lider oyuncularımdan biri. Hollandalı meslektaşım yarı finalden sonra 'Özcan'dan nefret ediyoruz ama onu takımımızda görmek isteriz' dedi. Salih'in kalitesine saygı duymaktan daha büyük bir övgü olamaz" ifadelerini kullandı.