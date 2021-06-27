SAMSUNSPOR'DAN BEŞİKTAŞ'A NURULLAH ASLAN CEVABI!

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Beşiktaş'ın kalecileri Nurullah Aslan'ı istediğini söyledi. Yıldırım, "Bir menajer, 'Nurullah'ı Beşiktaş'a verir misiniz?' dedi. Önce 750 bin, sonra da 1 milyon Euro önerdi. Beşiktaş Ersin'in transferinden 9 milyon aldığında benim kalecimi istiyorsa bana iyi bir rakam verecek. Çünkü Nurullah'ı çok daha iyi bir fiyata satabilir" ifadelerini kullandı.