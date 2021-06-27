Son dakika: Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği son buluyor! Prensip anlaşmasına varıldı...

Sezona Erol Bulut ile girip, Emre Belözoğlu ile tamamlayan Fenerbahçe, yaklaşık 1 aydır hocasız. Başkan Ali Koç, Emre Belözoğlu ile yola devam edilmeyeceğini açıklayarak yeni teknik direktörün Alman ya da Portekiz ekolünden bir isim olabileceğini söylemişti. Daha sonra yaptığı açıklamalarda yeni hocanın farklı bir isim olabileceğini de söyleyen Koç, teknik direktör belirsizliğini sona erdiriyor.
YARIN AÇIKLANIYOR
Haftalardır devam eden teknik direktör bekleyişi, Ali Koç'un 3 yıllığına daha başkan seçilmesiyle bitiyor. Sarı-lacivertlilerin yeni yönetimi, yarın resmi siteden açıklama yaparak futbol takımının yeni hocasını duyuracak.
Sürecin başından bu yana Bielsa, Benitez, Favre, Silva, Fonseca ve Villas-Boas gibi isimlerle kontak kuran yönetim, son bir hamleyle Slaven Bilic ismini ön plana koydu.
PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI
Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Hırvat teknik adamın listenin başındaki isim olduğu ve teknik direktörlük koltuğuna çok yakın bulunduğu bildirildi. Fenerbahçe'nin yaklaşık 10 gündür görüştüğü Bilic ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.
Marco Silva ve Fonseca gibi isimlerle de anlaşma zeminini oluşturan Ali Koç ve ekibi, yeni yönetimiyle yapacağı ilk toplantıda teknik direktör konusunu karara bağlayacak.
WEST HAM'IN SZALAI TEKLİFİ GERİ ÇEVRİLDİ
İngiliz kulübü West Ham United, Fenerbahçe'de çok başarılı bir sezon geçiren Attila Szalai'ye talip oldu. Premier Lig ekibi, sarı-lacivertlilerle temasa geçerek 12 milyon Euro bonservis bedeli önerdi.
Kapıyı 20 milyon Euro'dan açan Fenerbahçe yönetimi ise bu rakamın altındaki tekliflerin düşünülmeyeceğini dile getirdi. Başkan Ali Koç da önceki hafta Szalai'yi ancak yüksek bir teklif gelmesi halinde satabileceklerini söylemişti.
NICE ALTAY'I İSTEDİ
Daha önce adı Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu ile anılan Nice kulübü, şimdi de Fenerbahçeli Altay Bayındır için devreye girdi.
Fenerbahçe yönetimi, yıldız eldivenin satışından 20 milyon Euro civarında bir rakam kazanmayı hedeflerken, Fransız ekibinin ise şartları sonuna kadar zorlayacağı bildirildi. Pazarlığın başlaması bekleniyor.