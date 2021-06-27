Spajic pazarlığı

Beşiktaş, Sırp stoper için Krasnodar’a 500 bin Euro kiralama teklifinde bulundu. Bu transferin önündeki tek engel Rus kulübünün sözleşmeye koymak istediği 6 milyon Euro’luk zorunlu satın alma opsiyonu
Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, geçtiğimiz sezonu Feyenoord'da kiralık geçiren Uros Spajic'i listesine dahil etti. Siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki oyuncu için 500 bin Euro kiralama teklifinde bulundu. Spajic'i 2 yıl önce 6 milyon Euro'ya kadrosuna katan Krasnodar ise bu rakamı zorunlu satın alma opsiyonu olarak sözleşmeye koymak istedi. Ancak Beşiktaş yönetimininzorunlu opsiyona karşı olduğu vegörüşmelerin devam ettiği belirtildi.
SPORAR'DA 2 MİLYON EURO FARK
Öte yandan, Beşiktaş'ın forvet mevkii için düşündüğü Andraz Sporar ile ilgili olarak Portekiz basınından bir iddia geldi. O Jogo gazetesi, Sporting'in28 yaşındaki golcüyü bonservisiylesatmak istediği, siyah-beyazlılarınise kiralama artık satın almateklifinde bulunduğunu ileri sürdü. Portekiz ekibinin opsiyonu 7 milyon Euro olarak belirlediği, Kartal'ın ise bu rakamı 5 milyon Euro'ya çekmek için uğraş verdiği ifade edildi.
ATİBA&TÖRE 1 YIL DAHA KARTAL İÇ transferde de hareketli günler yaşayan Beşiktaş, sözleşmeleri sona eren Atiba Hutchinson ve Gökhan Töre ile anlaşmaya vardı. İki futbolcunun 1 yıllık mukaveleye imza atacakları belirtildi. Siyah-beyazlı yönetim,38 yaşındaki Atiba'yı önümüzdeki sezonun sonundaantrenör olarak takımda tutmayı planlıyor.
SAMSUN'DAN NURULLAH CEVABI! SAMSUNSPOR Başkanı Yüksel Yıldırım, Beşiktaş'ın kalecileri Nurullah Aslan'ı istediğini söyledi. Yıldırım, "Bir menajer, 'Nurullah'ı Beşiktaş'a verir misiniz?' dedi. Önce 750 bin, sonra da 1 milyon Euro önerdi. Beşiktaş Ersin'intransferinden 9 milyon aldığında benim kalecimi istiyorsabana iyi bir rakam verecek. Çünkü Nurullah'ı çokdaha iyi bir fiyata satabilir" ifadelerini kullandı.