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Giriş Tarihi: 27.6.2021 23:04 Son Güncelleme: 27.6.2021 23:06

Trabzonspor'un yeni transferi Koita Trabzon'a geldi

İHA
Trabzonspor'un yeni transferi Koita Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un Kasımpaşa'dan renklerine bağladığı forvet oyuncusu Fode Koita, Trabzon'a geldi. 30 yaşındaki golcü oyuncuyu kulüp yetkilileri karşıladı. Öte yandan, Karadeniz ekibinin yeni transferi Koita için yarın imza töreni düzenlenecek.

Trabzonspor'un 3 yıllık anlaşma sağladığı Gineli forvet oyuncusu Fode Koita Trabzon'a geldi. İstanbul'dan tarifeli uçakla 22.00 sıralarında Trabzon Havalimanı'na gelen 30 yaşındaki forveti bir grup bordo-mavili taraftar karşıladı.

Sloganlar eşliğinde havalimanında karşılanan Koita'ya Trabzonspor atkısı ve çiçek verilirken, Trabzonspor Kulübü yetkilileri tarafından karşılanan Koita kendisini bekleyen araçla havalimanında ayrıldı.

Öte yandan, Karadeniz ekibinin yeni transferi Koita için yarın imza töreni düzenlenecek.

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Koita, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa formasıyla 13 maçta 4 gollük bir katkı sağladı.

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Trabzonspor'un yeni transferi Koita Trabzon'a geldi
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