Murat Özbostan sordu, Ahmet Çakar gündemi değerlendirdi: Sevgili başkanlar hanginiz doğru söylüyor?

F.Bahçecamiasının Ali Koç 'u tekrar başkan seçmesi doğru karar. Sayın Koç'u kutluyorum. Umarım geride bıraktığı dönemde camiaya yaşattığı tüm sportif başarısızlıkları ortadan kaldırabileceği yeni bir dönem başlatır.Haziran ayı bitti, Fenerbahçe 'nin teknik direktörü belli değil. Madem 1.5 ay önce Emre Belözoğlu ile devam etmeme kararı alacaklardı o halde çoktan yeni teknik direktörü belirlemiş olmalıydılar. Hoca belli olacaktı ki haziran ayı içinde gidecek-gelecek oyuncular belli olsun, takımın eksikleri-fazlaları ortaya konsun. Ama geç kalındı. Ali Koç'un açıklamasında, 'Yabancı hocalar Türkiye'ye gelmek istemiyor' ifadesi doğru olsa bile asla camiayı tatmin etmez. Çünkü sezon başladığında art arda gelen olası başarısızlıklarda herkes şunu diyecekVe pek tabii ki tüm sorumluluk yine Koç'a fatura edilecek. Aslnıda bu fatura da yanlış bir fatura değil.Gelelim F.Bahçe'nin iç hesaplaşmasına… Yıllarca biz basın mensupları; her başkanı, her yönetimi, her kulübü olduğu gibi F.Bahçe'yi de eleştirdik. Ali Koç'u da eleştirdik, Aziz Yıldırım 'ı da eleştirdik ve son 1 haftada yaşananları görünce ne kadar haklı olduğumuzu anladık. Koskoca Aziz Yıldırım, koskoca Ali Koç'u, İrfan Can transferinde usulsüzlükle suçluyor. Sadece bu bile ciddi bir SPK suçudur, TFF disiplin suçudur. Tabii eğer bu suçlama doğru ise… Ama suçlama yalansa bu sefer koskoca Aziz Yıldırım, Ali Koç'a iftira atmış ve F.Bahçe'yi zedelemiş olur. Eee şimdi her ikisine de soruyorum, "Sevgili başkanlar, bizler sizi eleştirince bizi camianın önüne 'F.Bahçe düşmanları' diye attınız.Aziz Başkan, dediklerin doğruysa Ali Koç, hem sportif hem borsa suçu işlemiştir. Yok dediklerin doğru çıkmazsa Aziz Başkan, sen Ali Koç'a hukuken iftira atmış olursun."Yalçın, Beşiktaş tarihine geçmiş bir teknik adamdır.Rakiplerinden daha iyi olmayan kadrosuyla kağıt üzerinde sıradan gibi görünen oyuncuların yıldızlaştığı, daha doğrusu Yalçın tarafından yıldızlaştırılan futbolcularla anasının ak sütü gibi helal bir şampiyonluk yaşadı.Şampiyon hocayla anlaşmak için 40 gün beklenmez. Bunun adı mobbingdir. Beşiktaş taraftarı Rıdvan Dilmen'e teşekkür etmeli. Dilmen ile Sergen Yalçın, bir telefon konuşması yapıp Sergen'in Rıdvan'a,açıklamasından sonra Beşiktaş yönetimi tutuştu ve yaptıkları hatanın geç de olsa düzeltilmesi yoluna gitti. Fakat oalsı başarısızlıklarda da bütün sorumluluğu yönetim üzerine almış oldu. Çünkü bu dakikadan sonra transferde zorlanırlarsa, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de başarısızlıklar peş peşe gelirseb aşta ben olmak üzere birçok spor adamı şunu diyecek:Anlamadığım şu; bu sadece Beşiktaş için değil F.Bahçe için de aynı, koskoca kulüp yönetimleri böylesine stratejik hataları niye yaparlar?ediyorum, en az yarı final yönetir. Hatta final yönetme ihtimali var. Sonuna kadar hak etti.Bunun sebebi hakemlerin formda oluşu mu? Tabii ki bunun da etkisi var ama asıl önemli olan VAR sistemi. EURO 2020'de VAR sistemi mükemmele yakın uygulandı. Kıssadan hisse, bu uygulamanın önümüzdeki yıl Süper Lig'de de olmasını can-ı gönülden istiyorumElmas'ı yıllar önce tanıdım, o zaman beyefendi bir çocuktu. Eski efsane başkan Faruk Süren'in de damadı. Kendisine başarılar diliyorum.Kendisiyle ilgili intibalarım çok pozitif. Üstelik şu anda Fatih Terim'in başkanı durumunda ama aslında yıllar öncesinden Burak başkan ile Fatih Hoca arasında manevi olarak bir baba-oğul ilişkisi de mevcut.Uyumda, birlikte çalışmada, sevk ve idarede asla bir problem olacağını düşünmüyorum ama ekonomik koşullar hem Elmas'ı hem de Terim'i zorlayabilir.2020 bizim için çok ciddi bir hayal kırıklığı oldu. Hemen herkes faturayı Şenol Güneş'e yüklüyor. Aslında bu da futbolun doğasında var. Başarılı olsaydık Milli Takımımız için 'Güneş'in aslanları' diyeceklerdi, şimdi fatura Şenol Güneş'te. Ben kadro teşkili ve kadro seçiminde Şenol Güneş'in asla çok büyük hatalar yaptığını düşünmüyorum. Hangi hoca olursa olsun, 3 aşağı 5 yukarı aynı oyuncularla kadroyu oluşturur, benzer 11'ler kurardı. Bence burada sıkıntı, oyuncuların yorgun olması ve İtalya maçıyla çok kötü bir turnuva başlangıcı yapmış olması